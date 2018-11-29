Тренер «Арсеналу»: Ми розуміємо, наскільки для «Ворскли» це несправедливе рішення



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Унай Емері Фото: i.eurosport.com

Але визнає, що рішення про перенесення було кращим

Коуч лондонського «Арсеналу» Унай Емері на передматчевій прес-конференції, що пройшла на НСК «Олімпійський», розповів, чого очікує від поєдинку Ліги Європи з «Ворсклою».

За словами самого тренера, лондонська команда в останній момент дізналася, що місце проведення гри змінюється, інформує офіційний сайт полтавського клубу.

«Ми поважаємо «Ворсклу» та розуміємо, наскільки для неї це несправедливе рішення. Але сталося так, що ми прибули до Києва. Чи надає перевагу «Арсеналу» перенесення гри? Не думаю, що це щось змінює. Просто тепер матч відбудеться у Києві», - сказав він.

«Рішення про перенесення було кращим, щоби захистити всіх, хто прийде на стадіон. Ми не знали про це рішення, і до останнього його чекали. Київ має багато можливостей і, сподіваюся, вболівальники «Ворскли» зможуть приїхати на гру», - додав Емері.

«Не думаю, що варто хвилюватися за безпеку. УЄФА запевняє, що всі заходи безпеки вжито», - продовжив він.

На запитання, чому так багато молодих гравців він узяв в Україну, наставник відповів наступне:

«Вони сумлінно працюють на тренуваннях, хочуть отримати свій шанс. У нас багато ігор, тому ми їм його даємо. Можемо вийти у плей-офф як із першого, і з другого місця. Але хочемо дати шанс молоді», - підкреслив Емері.

Нагадаємо, глядачів таки пустять на матч Ліги Європи «Ворскла» - «Арсенал» у Києві.