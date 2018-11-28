Глядачів таки пустять на матч Ліги Європи «Ворскла» - «Арсенал» у Києві



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УЄФА дозволив відвідати зустріч футбольним уболівальникам

Багатостраждальний матч групового етапу Ліги Європи сезону-2018/19 «Ворскла» - «Арсенал» (Лондон) зможуть відвідати глядачі.

Однак сам поєдинок розпочнеться у четвер, 29 листопада, о 19:55 за українським часом не у Полтаві, а у Києві.

Про таке рішення повідомляється на сторінці полтавського клубу у Facebook.

«Матч відбудеться у Києві із вболівальниками», - йдеться у повідомленні.

Отож, епопея з перенесенням гри завершилася, і її, тепер уже офіційно, прийме столичний НСК «Олімпійський».

Раніше повідомлялося, що матч «Ворскла» - «Арсенал» відбудеться у Києві, але, можливо, без глядачів.

Нагадаємо, «Ворскла» вирушила автобусом до Києва на матч з лондонським «Арсеналом».