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    Глядачів таки пустять на матч Ліги Європи «Ворскла» - «Арсенал» у Києві

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    Глядачів таки пустять на матч Ліги Європи «Ворскла» - «Арсенал» у Києві

    УЄФА дозволив відвідати зустріч футбольним уболівальникам

    Багатостраждальний матч групового етапу Ліги Європи сезону-2018/19 «Ворскла» - «Арсенал» (Лондон) зможуть відвідати глядачі.

    Однак сам поєдинок розпочнеться у четвер, 29 листопада, о 19:55 за українським часом не у Полтаві, а у Києві.

    Про таке рішення повідомляється на сторінці полтавського клубу у Facebook.

    «Матч відбудеться у Києві із вболівальниками», - йдеться у повідомленні.

    Отож, епопея з перенесенням гри завершилася, і її, тепер уже офіційно, прийме столичний НСК «Олімпійський».

    Раніше повідомлялося, що матч «Ворскла» - «Арсенал» відбудеться у Києві, але, можливо, без глядачів.

    Нагадаємо, «Ворскла» вирушила автобусом до Києва на матч з лондонським «Арсеналом».

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