Тренер «Інтера» отримав конверт з кулею
Антоніо Конте
Football Italia
У анонімному листі також були погрози на адресу фахівця
Тренер футбольного «Інтера» Антоніо Конте отримав листа з анонімними погрозами та кулею в середині.
Поліція вже розпочала розслідування та виділила охорону фахівцю, інформує Football Italia.
Пости охорони виставлять біля помешкання Конте та на тренувальній базі команди.
Подібні анонімні погрози є звичною практикою в італійській політиці та зазвичай масово використовуються під час виборчих кампаній.
Раніше тренеру погрожували фанати «Ювентуса». Вони протестували через те, що колишній тренер туринців очолив міланську команду.