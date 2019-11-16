Тренер «Інтера» отримав конверт з кулею



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Антоніо Конте Football Italia

У анонімному листі також були погрози на адресу фахівця

Тренер футбольного «Інтера» Антоніо Конте отримав листа з анонімними погрозами та кулею в середині.

Поліція вже розпочала розслідування та виділила охорону фахівцю, інформує Football Italia.

Пости охорони виставлять біля помешкання Конте та на тренувальній базі команди.

Подібні анонімні погрози є звичною практикою в італійській політиці та зазвичай масово використовуються під час виборчих кампаній.

Раніше тренеру погрожували фанати «Ювентуса». Вони протестували через те, що колишній тренер туринців очолив міланську команду.