  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Тренер «Інтера» отримав конверт з кулею

    • Розсилка
    Антоніо Конте - Тренер «Інтера» отримав конверт з кулею
    Антоніо Конте
    Football Italia

    У анонімному листі також були погрози на адресу фахівця

    Тренер футбольного «Інтера» Антоніо Конте отримав листа з анонімними погрозами та кулею в середині.

    Поліція вже розпочала розслідування та виділила охорону фахівцю, інформує Football Italia.

    Пости охорони виставлять біля помешкання Конте та на тренувальній базі команди.

    Читайте також: Українська молодіжка у Львові програла ключовий матч відбору на Євро-2020

    Подібні анонімні погрози є звичною практикою в італійській політиці та зазвичай масово використовуються під час виборчих кампаній.

    Раніше тренеру погрожували фанати «Ювентуса». Вони протестували через те, що колишній тренер туринців очолив міланську команду.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Ювентус ФК Інтер (Мілан) Антоніо Конте
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ