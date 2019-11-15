Українська молодіжка у Львові програла ключовий матч відбору на Євро-2020



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Основа збірної України виглядала цілком презентабельною. В чому ж тоді справа? УАФ

Наша команда поступалася 0:3, але ледь не відігралася

Молодіжна збірна України втратила навіть теоретичні шанси потрапити в фінальну частину Євро-2020. Команда Руслана Ротаня програла третій матч із чотирьох і достроково позбулася надій на продовження боротьби за прохідні місця.

В цьому матчі українців влаштовувала лише перемога, але наш тренер здивував, виставивши відразу шістьох номінальних оборонців.

Україна U21 – Данія U21 – 2:3

Голи: 0:1 – Андреас Ольсен (5). 0:2 – Андреас Ольсен (24). 0:3 – Андреас Ольсен (59). 1:3 – Русин (63). 2:3 – Георгій Цитаїшвілі (73)

На 73-й хвилині Шапаренко не реалізував пенальті (воротар)

Україна: Олег Білик – Конопля (Супряга, 79), Денис Попов, Валерій Бондар, Віктор Корнієнко – Шапаренко, Алібеков (к) (Максим Чех, 46), Стецьков – Леднєв (Георгій Цитаїшвілі, 64), Русин, Вантух. Тренер – Руслан Ротань

Данія: Олівер Крістенсен – Аньємбе, Віктор Нельссон (к), Беч Соренсен, Андреас Поульсен – Ніколай Лаурсен, Нарті (Якоб Соренсен, 75), Кофод Андерсен – Андреас Ольсен (Мадс Расмуссен, 82), Бруун Ларсен, Дамсґорд (Андерс Дреєр, 70). Тренер – Альберт Капельяс

Судді: Жакотте – Джобен, Зедер (усі – Швейцарія)

Попередження: Шапаренко (36), Віктор Корнієнко (79), Русин (90) – Нарті (49), Андерс Поульсен (74)

Вилучення: Беч Соренсен (72)

15 листопада. Львів. «Арена Львів»

Три м’ячі у ворота збірної України забив нападник Андреас Ольсен. І лише коли рахунок став розгромним, наші футболісти зарухалися. Більше того, після вилучення Мадса Беча Соренсена данці грали в меншості. Микола Шапаренко пенальті хоч не реалізував, але Георгій Цитаїшвілі, який власне й заробив одинадцятиметровий, добив м’яч у ворота і скоротив рахунок до мінімуму. Але зробити камбек повноцінним українцям не вдалося.