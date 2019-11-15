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    Українська молодіжка у Львові програла ключовий матч відбору на Євро-2020

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    Основа збірної України виглядала цілком презентабельною. В чому ж тоді справа? - Українська молодіжка у Львові програла ключовий матч відбору на Євро-2020
    Основа збірної України виглядала цілком презентабельною. В чому ж тоді справа?
    УАФ

    Наша команда поступалася 0:3, але ледь не відігралася

    Молодіжна збірна України втратила навіть теоретичні шанси потрапити в фінальну частину Євро-2020. Команда Руслана Ротаня програла третій матч із чотирьох і достроково позбулася надій на продовження боротьби за прохідні місця.

    В цьому матчі українців влаштовувала лише перемога, але наш тренер здивував, виставивши відразу шістьох номінальних оборонців.

    Україна U21 – Данія U21 – 2:3

    Голи: 0:1 – Андреас Ольсен (5). 0:2 – Андреас Ольсен (24). 0:3 – Андреас Ольсен (59). 1:3 – Русин (63). 2:3 – Георгій Цитаїшвілі (73)

    На 73-й хвилині Шапаренко не реалізував пенальті (воротар)

    Україна: Олег Білик – Конопля (Супряга, 79), Денис Попов, Валерій Бондар, Віктор Корнієнко – Шапаренко, Алібеков (к) (Максим Чех, 46), Стецьков – Леднєв (Георгій Цитаїшвілі, 64), Русин, Вантух. Тренер – Руслан Ротань

    Данія: Олівер Крістенсен – Аньємбе, Віктор Нельссон (к), Беч Соренсен, Андреас Поульсен – Ніколай Лаурсен, Нарті (Якоб Соренсен, 75), Кофод Андерсен – Андреас Ольсен (Мадс Расмуссен, 82), Бруун Ларсен, Дамсґорд (Андерс Дреєр, 70). Тренер – Альберт Капельяс

    Судді: Жакотте – Джобен, Зедер (усі – Швейцарія)

    Попередження: Шапаренко (36), Віктор Корнієнко (79), Русин (90) – Нарті (49), Андерс Поульсен (74)

    Вилучення: Беч Соренсен (72)

    15 листопада. Львів. «Арена Львів»

    Три м’ячі у ворота збірної України забив нападник Андреас Ольсен. І лише коли рахунок став розгромним, наші футболісти зарухалися. Більше того, після вилучення Мадса Беча Соренсена данці грали в меншості. Микола Шапаренко пенальті хоч не реалізував, але Георгій Цитаїшвілі, який власне й заробив одинадцятиметровий, добив м’яч у ворота і скоротив рахунок до мінімуму. Але зробити камбек повноцінним українцям не вдалося.

     Читайте також: «Ворсклу» очолив ще один колишній динамівець
    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи Збірна України Руслан Ротань Володимир Вантух Георгій Цитаїшвілі Микола Шапаренко Назарій Русин Владислав Супряга Денис Попов Богдан Леднєв Валерій Бондар Юхим Конопля Ахмед Алібеков Віктор Корнієнко Тимур Стецьков Максим Чех Віктор Нельссон Олег Білик Альберт Капельяс Андерс Дреєр Мадс Расмуссен Андреас Ольсен Якоб Соренсен Ніколай Лаурсен Андреас Поульсен Олівер Крістенсен
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