Тренер «Кардіфф Сіті» порівняв Салаха зі стрибуном у воду



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Мохамед Салах

Ніл Уорнок прокоментував епізод з пенальті, який заробив Мохамед Салах

Головний тренер «Кардіфф Сіті» Ніл Уорнок поділився думками про дії вінгера «Ліверпуля» Мохамеда Салаха в епізоді з заробленим пенальті в кінцівці матчу 35-го туру англійської Прем'єр-ліги (0:2), а також порівняв єгиптянина з британським стрибуном у воду Томом Дейлі.

На 80-й хвилині зустрічі Салах отримав м'яч у штрафному майданчику суперника, після чого почав рух в бік лицьової лінії. Захисник «Кардіффа» Шон Моррісон обхопив єгиптянина руками, після чого той впав на газон, а головний арбітр призначив пенальті, який успішно виконав півзахисник червоних Джеймс Мілнер.

«Думаю, пенальті був сумнівним. Ми дали Салаху привід впасти, його обхопили руками і все таке. У підсумку він виконав нирок на 9,9 бала, як Дейлі. Не думаю, що Том набрав би більше за стрибок з вишки. Хоча, впевнений, ви знову напишете, що Уорнок ниє», - наводить слова англійського фахівця BBC.

Джерело: Чемпионат.com