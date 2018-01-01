Тренер Кличка знайшов собі нового боксера

У дебютному бою під керівництвом Бенкса боксер зустрінеться зі своїм співвітчизником

Тренер Кличка Джонатон Бенкс буде працювати зі шведом Гранатом. Про це повідомляє видання boxingnews.com.ua. Колишній тренер легендарного українського суперважкоатлета Володимира Кличка Джонатон Бенкс відтепер працюватиме зі шведським гігантом Адріаном Гранатом (15-1, 14 КО). У своєму дебютному бою під керівництвом Джонатона Бенкса Адріан