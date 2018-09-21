Тренер турецького клубу різко розкритикував українського форварда Селезньова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Євген Селезньов

На думку наставника, Євген був 12-м гравцем команди суперника

Головний тренер «Акхісара» Джем Кавчак у різкій формі розкритикував українського нападника турецького клубу Євгена Селезньова після матчу 1-го туру групового етапу Ліги Європи проти «Краснодара».

Про це він повідомив журналістам на прес-конференції.

«Не хотілося б бути занадто різким, але склалося відчуття, що Селезньов був 12-м гравцем команди суперника. Протягом 80 хвилин зустрічі він падав у простих ситуаціях і сигналізував судді про нібито порушення. Так, останні 10 хвилин Селезньов провів з набагато більшою самовіддачею за нашу команду, але у будь-якому випадку це нікуди не годиться», - сказав він.

«Дуже сподіваюся, що дана манера гри була для мене лише ілюзією, і я помиляюся. Він не грав чотири матчі через дискваліфікацію, і, можливо, втратив форму. Я проведу з ним окрему розмову у спокійній обстановці, ми розберемо цей матч і причини його низької якості гри», - додав тренер.

«Якщо говорити про зустрічі в цілому, то у першому таймі нам не вистачило впевненості. Пропустили необов'язковий гол, але це футбол. Іноді одного моменту вистачає, щоб виграти матч. У другому таймі ми добре атакували, відчули імпульс підтримки уболівальників, але підвела реалізація», - підсумував Кавчак.

У наступному турі групи J «Акхісар» в гостях зіграє з бельгійським «Стандардом» 4 жовтня.

Джерело: ТАСС