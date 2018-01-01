Тренер збірної України з біатлону: четверо українок поїдуть на збір до Казахстану

Перед заключним етапом підготовки до Олімпіади жіноча збірна України розділиться на дві частини

Старший тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепец озвучив плани команди перед Олімпійськими іграми в Пхьончхані. Перед заключним етапом підготовки до Олімпіади жіноча збірна України розділиться на дві частини - Ірина Варвинець і Олена Підгрушна відправляться на чемпіонат Європи в Ріднау, а решта біатлоністок з основного складу поїдуть



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Валя Семеренко. Фото: Getty Images

Перед заключним етапом підготовки до Олімпіади жіноча збірна України розділиться на дві частини

Старший тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепец озвучив плани команди перед Олімпійськими іграми в Пхьончхані.

Перед заключним етапом підготовки до Олімпіади жіноча збірна України розділиться на дві частини - Ірина Варвинець і Олена Підгрушна відправляться на чемпіонат Європи в Ріднау, а решта біатлоністок з основного складу поїдуть до Казахстану.

«Іра тут залишиться з хлопцями і в Казахстан не поїде. Потім відправиться на чемпіонат Європи. Олена буде в Ріднау бігти тільки естафету, тому що їй не можна довго бути на висоті. Відбіжить, і на літак: Київ, і потім - Пхьончан», - зазначив він.

«А четверо дівчат відлітають зі мною в Казахстан. Там можна буде добре потренуватися і надолужити те, чого не вистачало останнім часом. В тому числі, будемо тренуватися з прицілом на естафету. У Казахстані потрібно і відпочити, і в той же час набрати форму», - наводить слова Велепеца офіційний сайт Федерації біатлону України.