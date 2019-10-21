Тренера Зінченка запрошують стати каталонським «слугою народу»



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Хосеп Гвардіола Твіттер

Наставника «Манчестер Сіти» Пепа Гвардіолу висувають на вибори уряду Каталонії

Тренера англійського «Манчестер Сіті», за який виступає українець Олександр Зінченко, Пепа Гвардіолу пропонують висунути кандидатом на виборах уряду Каталонії.

Таку ідею оприлюднив місцевий політик Артур Мас, інформує El Confidencial.

«У мене є один кандидат, у якого немає політичного досвіду. Це Пеп Гвардіола», - заявив Мас.

Партія «Разом за Каталонію» розглядає Гвардіолу майбутнім лідером, який зможе очолити Женералітет Каталонії – найвищий орган самоврядування автономії.

Наразі Гвардіола не планує продовжувати угоду з «Манчестер Сіті». Його дружина з дітьми вже повернулася до Барселони.

Раніше Гвардіола неодноразово висловлював симпатії прихильникам відокремлення Каталонії від Іспанії. Нещодавно в Барселоні вибухнули вуличні протести та заворушення після засудження політиків, які організовували сепаратистський референдум.