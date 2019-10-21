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    Блохін зробив сенсаційний прогноз на Євро-2020

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    Олег Блохін - Блохін зробив сенсаційний прогноз на Євро-2020
    Олег Блохін
    УНІАН

    Колишній головний тренер збірної України вірить в її перемогу на чемпіонаті Європи

    Колишній головний тренер національної збірної України з футболу Олег Блохін зробив прогноз на виступ команди в фінальному турнірі Євро-2020. Він вірить у перемогу нашої команди на чемпіонаті Європи.

     «Чого очікувати від збірної на Євро? Не знаю. Будь-що. Можливо, навіть виграє Євро. Побажаю їй цього», - сказав Блохін у ефірі програми «Великий футбол».

    Нагадаємо, збірна України після перемоги в Києві над Португалією (2:1) в матчі кваліфікаційного турніру гарантувала собі участь у фінальному турнірі чемпіонату Європи.

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    Під керівництвом Олега Блохіна збірна України вперше в історії виступила на чемпіонаті світу 2006 року в Німеччині, де дійшла до чвертьфіналу. Тоді Блохін на початку відбіркової кампанії пообіцяв вивести команда на чемпіонат світу з першого місця в групі та дотримався слова.  

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Євро-2020 Олег Блохін
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