Тренери збірної України визначилися зі складом на чемпіонат Європи з футзалу

Головна футзальна команда країни прибула до Словенії, де стартує чемпіонат Європи

У понеділок, 29 січня, збірники вирушили до Любляни, де з 30 січня по 10 лютого проходитиме Євро-2018. Українці вже прибули до місця призначення та розташувалися у готелі, що знаходиться поблизу «Арени Стожице», яка прийматиме турнір, інформує офіційний сайт Федерації футболу України. До Словенії головний тренер нашої команди



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Збірна України з футзалу. Фото ФФУ

Головна футзальна команда країни прибула до Словенії, де стартує чемпіонат Європи

У понеділок, 29 січня, збірники вирушили до Любляни, де з 30 січня по 10 лютого проходитиме Євро-2018.

Українці вже прибули до місця призначення та розташувалися у готелі, що знаходиться поблизу «Арени Стожице», яка прийматиме турнір, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

До Словенії головний тренер нашої команди Олександр Косенко за регламентом взяв 14-х футзалістів.

Це – воротарі Євген Іваняк («Ураган»), Кирило Ципун («Продексім»), Дмитро Литвиненко («ЕРА-ПАК», Чехія) та польові гравці Микола Грицина, Михайло Грицина, Тарас Королишин (усі – «Столиця», Білорусь), Володимир Разуванов («Діна», Росія), Микола Білоцерківець («Норильський нікель», Росія), Сергій Журба («ХІТ»), Олександр Педяш, Андрій Хамдамов, Руслан Шеремета, Андрій Лисенко (усі – «Сокіл»), Петро Шотурма («Ураган»).

Збірна України вже провела і тренування на «Арені Стожице». Також «синьо-жовті» матимуть змогу готуватися безпосередньо у готелі, де, за словами Косенка, є три зали, проводити теоретичні заняття та відвідувати матчі суперників.

Чемпіонат Європи, у якому візьмуть участь 12 збірних, стартує у вівторок, 30 січня. Україна розпочне свій виступ на турнірі 2 лютого поєдинком із Румунією (початок гри – о 21.45 за київським часом). Друга зустріч відбудеться 4 лютого з командою Португалії (19.00). Із групи до 1/4 фіналу вийдуть дві кращі команди.

Серед потенційних суперників «синьо-жовтих» у першому раунді плей-офф – Іспанія, Азербайджан та Франція. Чвертьфінали заплановані на 5-6 лютого, півфінали пройдуть 8 лютого, а матч за третє місце та фінал – 10 лютого.