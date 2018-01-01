  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Тренери збірної України з баскетболу у матчі проти Латвії розраховують на 12 гравців

    Саме 12 баскетболістів відправилися у Ригу на майбутній поєдинок
    Чоловіча національна збірна України прилетіла у четвер, 22 лютого, до Риги, де наступного дня зіграє проти команди Латвії у матчі першого етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2019 року. Одразу після прильоту гравці команди розташувалися у готелі. А тренерський штаб збірної провів нараду стосовно вечірнього тренування команди, інформує офіційний
    • Сьогодні, 19:34
    • Розсилка
    Фото ФБУ
    Фото ФБУ

    Саме 12 баскетболістів відправилися у Ригу на майбутній поєдинок

    Чоловіча національна збірна України прилетіла у четвер, 22 лютого, до Риги, де наступного дня зіграє проти команди Латвії у матчі першого етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2019 року.

    Одразу після прильоту гравці команди розташувалися у готелі.

    А тренерський штаб збірної провів нараду стосовно вечірнього тренування команди, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Тренуватися наші хлопці мають о 19:30. Саме у такий час і почнеться поєдинок команд 23 лютого.

    Збірна України:

    В'ячеслав Бобров - «П'єно Жвайгздес» (Литва);

    Володимир Герун - «Барселона Ласса ІІ» (Іспанія);

    Сергій Гладир - «Монако» (Франція);

    Юджин Джетер - «Тянцзинь Голд Лайонс» (Китай);

    Ігор Зайцев - «Роса Радом» (Польща);

    Олександр Кобець - «Черкаські Мавпи»

    Олександр Кольченко - «Черкаські Мавпи»;

    Володимир Конєв - «Черкаські Мавпи»;

    В'ячеслав Кравцов - «Ескішехір» (Туреччина);

    Денис Лукашов - «Вітаутас» (Литва);

    Олександр Мішула - «Дніпро»;

    Артем Пустовий - «Обрадойро» (Іспанія).

    чемпіонат світу Збірна України баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ