Тренери збірної України з баскетболу у матчі проти Латвії розраховують на 12 гравців

Саме 12 баскетболістів відправилися у Ригу на майбутній поєдинок

Чоловіча національна збірна України прилетіла у четвер, 22 лютого, до Риги, де наступного дня зіграє проти команди Латвії у матчі першого етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2019 року. Одразу після прильоту гравці команди розташувалися у готелі. А тренерський штаб збірної провів нараду стосовно вечірнього тренування команди, інформує офіційний



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Фото ФБУ

Саме 12 баскетболістів відправилися у Ригу на майбутній поєдинок

Чоловіча національна збірна України прилетіла у четвер, 22 лютого, до Риги, де наступного дня зіграє проти команди Латвії у матчі першого етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2019 року.

Одразу після прильоту гравці команди розташувалися у готелі.

А тренерський штаб збірної провів нараду стосовно вечірнього тренування команди, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Тренуватися наші хлопці мають о 19:30. Саме у такий час і почнеться поєдинок команд 23 лютого.

Збірна України:

В'ячеслав Бобров - «П'єно Жвайгздес» (Литва);

Володимир Герун - «Барселона Ласса ІІ» (Іспанія);

Сергій Гладир - «Монако» (Франція);

Юджин Джетер - «Тянцзинь Голд Лайонс» (Китай);

Ігор Зайцев - «Роса Радом» (Польща);

Олександр Кобець - «Черкаські Мавпи»

Олександр Кольченко - «Черкаські Мавпи»;

Володимир Конєв - «Черкаські Мавпи»;

В'ячеслав Кравцов - «Ескішехір» (Туреччина);

Денис Лукашов - «Вітаутас» (Литва);

Олександр Мішула - «Дніпро»;

Артем Пустовий - «Обрадойро» (Іспанія).