Тренери збірної України з баскетболу у матчі проти Латвії розраховують на 12 гравців
- Сьогодні, 19:34
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Саме 12 баскетболістів відправилися у Ригу на майбутній поєдинок
Чоловіча національна збірна України прилетіла у четвер, 22 лютого, до Риги, де наступного дня зіграє проти команди Латвії у матчі першого етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2019 року.
Одразу після прильоту гравці команди розташувалися у готелі.
А тренерський штаб збірної провів нараду стосовно вечірнього тренування команди, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.
Тренуватися наші хлопці мають о 19:30. Саме у такий час і почнеться поєдинок команд 23 лютого.
Збірна України:
В'ячеслав Бобров - «П'єно Жвайгздес» (Литва);
Володимир Герун - «Барселона Ласса ІІ» (Іспанія);
Сергій Гладир - «Монако» (Франція);
Юджин Джетер - «Тянцзинь Голд Лайонс» (Китай);
Ігор Зайцев - «Роса Радом» (Польща);
Олександр Кобець - «Черкаські Мавпи»
Олександр Кольченко - «Черкаські Мавпи»;
Володимир Конєв - «Черкаські Мавпи»;
В'ячеслав Кравцов - «Ескішехір» (Туреччина);
Денис Лукашов - «Вітаутас» (Литва);
Олександр Мішула - «Дніпро»;
Артем Пустовий - «Обрадойро» (Іспанія).