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    Тренером Коваля в Іспанії став колишній партнер Шевченка по «Мілану»

    Кларенс Зеєдорф – головний тренер «Депортиво»
    Нідерландський фахівець Кларенс Зеєдорф очолив іспанський «Депортиво». Про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу. 41-річний нідерландець змінив на цій посаді Крістобаля Паррало, якого рада директорів клубу відправила у відставку після трьох місяців роботи. Угода з 41-річним фахівцем розрахована до завершення нинішнього
    • Сьогодні, 20:40
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    Кларенс Зеєдорф
    Кларенс Зеєдорф

    Кларенс Зеєдорф – головний тренер «Депортиво»

    Нідерландський фахівець Кларенс Зеєдорф очолив іспанський «Депортиво».

    Про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

    41-річний нідерландець змінив на цій посаді Крістобаля Паррало, якого рада директорів клубу відправила у відставку після трьох місяців роботи.

    Угода з 41-річним фахівцем розрахована до завершення нинішнього сезону.

    Його асистентом став Валеріо Фьорі.

    До цього моменту Зеєдорф перебував без роботи з 2016 року, коли він був звільнений з посади головного тренера китайського «Шеньчженя».

    «Депортиво» після 22-х ігор чемпіонату Іспанії займає 18-те місце у турнірній таблиці, маючи в активі 20 очок.

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