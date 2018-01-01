Тренером Коваля в Іспанії став колишній партнер Шевченка по «Мілану»
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Кларенс Зеєдорф
Кларенс Зеєдорф – головний тренер «Депортиво»
Нідерландський фахівець Кларенс Зеєдорф очолив іспанський «Депортиво».
Про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.
41-річний нідерландець змінив на цій посаді Крістобаля Паррало, якого рада директорів клубу відправила у відставку після трьох місяців роботи.
Угода з 41-річним фахівцем розрахована до завершення нинішнього сезону.
Його асистентом став Валеріо Фьорі.
До цього моменту Зеєдорф перебував без роботи з 2016 року, коли він був звільнений з посади головного тренера китайського «Шеньчженя».
Benvido ao #Dépor1718 Clarence! https://t.co/ZxXQoRe1wM pic.twitter.com/3zO7QNxU8w— RC Deportivo (@RCDeportivo) 5 лютого 2018 р.
«Депортиво» після 22-х ігор чемпіонату Іспанії займає 18-те місце у турнірній таблиці, маючи в активі 20 очок.