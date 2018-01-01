Тренером Коваля в Іспанії став колишній партнер Шевченка по «Мілану»

Кларенс Зеєдорф – головний тренер «Депортиво»

Нідерландський фахівець Кларенс Зеєдорф очолив іспанський «Депортиво». Про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу. 41-річний нідерландець змінив на цій посаді Крістобаля Паррало, якого рада директорів клубу відправила у відставку після трьох місяців роботи. Угода з 41-річним фахівцем розрахована до завершення нинішнього



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Кларенс Зеєдорф

Кларенс Зеєдорф – головний тренер «Депортиво»

Нідерландський фахівець Кларенс Зеєдорф очолив іспанський «Депортиво».

Про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

41-річний нідерландець змінив на цій посаді Крістобаля Паррало, якого рада директорів клубу відправила у відставку після трьох місяців роботи.

Угода з 41-річним фахівцем розрахована до завершення нинішнього сезону.

Його асистентом став Валеріо Фьорі.

До цього моменту Зеєдорф перебував без роботи з 2016 року, коли він був звільнений з посади головного тренера китайського «Шеньчженя».

«Депортиво» після 22-х ігор чемпіонату Іспанії займає 18-те місце у турнірній таблиці, маючи в активі 20 очок.