  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі складами на спринтерські гонки чемпіонату Європи

    Чоловіки стартують о 12:00, а жінки о 15:00 за київським часом
    У п'ятницю, 26 січня, в італійському Ріднау чемпіонат Європи з біатлону продовжиться двома спринтерськими гонками. Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України. Збірна України виступить у наступному складі: Чоловіки (початок гонки о 12:00) 7. Дмитро Підручний29. Артем Прима64. Сергій Семенов77. Артем Тищенко94. Руслан Ткаленко143.
    • Сьогодні, 09:58
    • Розсилка
    Фото: IBU
    Фото: IBU

    Чоловіки стартують о 12:00, а жінки о 15:00 за київським часом

    У п'ятницю, 26 січня, в італійському Ріднау чемпіонат Європи з біатлону продовжиться двома спринтерськими гонками.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

    Збірна України виступить у наступному складі:

    Чоловіки (початок гонки о 12:00)

    7. Дмитро Підручний
    29. Артем Прима
    64. Сергій Семенов
    77. Артем Тищенко
    94. Руслан Ткаленко
    143. Андрій Доценко

    Жінки (початок гонки о 15:00)

    28. Яна Бондар
    32. Ірина Варвинець
    45. Ольга Абрамова
    68. Юлія Журавок
    91. Марія Панфілова
    99. Надія Бєлкіна

    біатлон чемпіонат Європи Збірна України лижний спорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ