Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі складами на спринтерські гонки чемпіонату Європи
- Сьогодні, 09:58
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Фото: IBU
Чоловіки стартують о 12:00, а жінки о 15:00 за київським часом
У п'ятницю, 26 січня, в італійському Ріднау чемпіонат Європи з біатлону продовжиться двома спринтерськими гонками.
Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.
Збірна України виступить у наступному складі:
Чоловіки (початок гонки о 12:00)
7. Дмитро Підручний
29. Артем Прима
64. Сергій Семенов
77. Артем Тищенко
94. Руслан Ткаленко
143. Андрій Доценко
Жінки (початок гонки о 15:00)
28. Яна Бондар
32. Ірина Варвинець
45. Ольга Абрамова
68. Юлія Журавок
91. Марія Панфілова
99. Надія Бєлкіна