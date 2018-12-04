Три українські арбітри працюватимуть на матчах фінальної стадії жіночого Чемпіонату світу-2019



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Катерина Монзуль (у центрі) Фото: ФК Ворскла

До списку ввійшли 27 головних арбітрів та 48 помічників рефері, що представляють шість конфедерацій

ФІФА оприлюднила список арбітрів, які працюватимуть на матчах фінального турніру жіночого чемпіонату світу, що проходитиме в дев’яти містах Франції із 7 червня по 7 липня 2019 року.

До списку ввійшли 27 головних арбітрів та 48 помічників рефері, що представляють шість конфедерацій.

Приємно, що в цьому почесному реєстрі присутні й три українки - Катерина Монзуль, Марина Стрілецька та Олександра Ардашева, інформує прес-служба Федерації футболу України.

Цікаво, що шлях арбітрів до фіналу Чемпіонату світу розпочався ще у 2015 році, коли ФІФА запустила проект жіночого суддівства «Дорога до Франції-2019».

У найближчі шість місяців триватиме напружена підготовка арбітрів до найпрестижнішого жіночого футбольного турніру на планеті.

Перший семінар відбудеться 13 - 17 грудня цього року в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Вже отримала запрошення на нього й наша Катерина Монзуль.

У 2019 році відбудуться два підготовчі збори для арбітрів жіночого Чемпіонату світу.

Перший пройде в лютому, а другий - у середині квітня.

Останній підготовчий семінар запланований уже перед самим початком турніру.