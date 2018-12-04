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    Три українські арбітри працюватимуть на матчах фінальної стадії жіночого Чемпіонату світу-2019

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    Катерина Монзуль (у центрі) - Три українські арбітри працюватимуть на матчах фінальної стадії жіночого Чемпіонату світу-2019
    Катерина Монзуль (у центрі)
    Фото: ФК Ворскла

    До списку ввійшли 27 головних арбітрів та 48 помічників рефері, що представляють шість конфедерацій

    ФІФА оприлюднила список арбітрів, які працюватимуть на матчах фінального турніру жіночого чемпіонату світу, що проходитиме в дев’яти містах Франції із 7 червня по 7 липня 2019 року.

    До списку ввійшли 27 головних арбітрів та 48 помічників рефері, що представляють шість конфедерацій.

    Приємно, що в цьому почесному реєстрі присутні й три українки - Катерина Монзуль, Марина Стрілецька та Олександра Ардашева, інформує прес-служба Федерації футболу України.

    Цікаво, що шлях арбітрів до фіналу Чемпіонату світу розпочався ще у 2015 році, коли ФІФА запустила проект жіночого суддівства «Дорога до Франції-2019».

    У найближчі шість місяців триватиме напружена підготовка арбітрів до найпрестижнішого жіночого футбольного турніру на планеті.

    Перший семінар відбудеться 13 - 17 грудня цього року в Об'єднаних Арабських Еміратах.

    Вже отримала запрошення на нього й наша Катерина Монзуль.

    У 2019 році відбудуться два підготовчі збори для арбітрів жіночого Чемпіонату світу.

    Перший пройде в лютому, а другий - у середині квітня.

    Останній підготовчий семінар запланований уже перед самим початком турніру.

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