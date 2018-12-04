Три українські арбітри працюватимуть на матчах фінальної стадії жіночого Чемпіонату світу-2019
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До списку ввійшли 27 головних арбітрів та 48 помічників рефері, що представляють шість конфедерацій
ФІФА оприлюднила список арбітрів, які працюватимуть на матчах фінального турніру жіночого чемпіонату світу, що проходитиме в дев’яти містах Франції із 7 червня по 7 липня 2019 року.
До списку ввійшли 27 головних арбітрів та 48 помічників рефері, що представляють шість конфедерацій.
Приємно, що в цьому почесному реєстрі присутні й три українки - Катерина Монзуль, Марина Стрілецька та Олександра Ардашева, інформує прес-служба Федерації футболу України.
Цікаво, що шлях арбітрів до фіналу Чемпіонату світу розпочався ще у 2015 році, коли ФІФА запустила проект жіночого суддівства «Дорога до Франції-2019».
У найближчі шість місяців триватиме напружена підготовка арбітрів до найпрестижнішого жіночого футбольного турніру на планеті.
Перший семінар відбудеться 13 - 17 грудня цього року в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Вже отримала запрошення на нього й наша Катерина Монзуль.
У 2019 році відбудуться два підготовчі збори для арбітрів жіночого Чемпіонату світу.
Перший пройде в лютому, а другий - у середині квітня.
Останній підготовчий семінар запланований уже перед самим початком турніру.