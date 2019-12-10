Триразова чемпіонка світу звернулася з гнівним листом до керівників російського спорту



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Марія Ласіцкене Фейсбук

Легкоатлетка Марія Ласіцкене бажає бачити відповідальність за масове використання допінгу в російському спорті

Триразова чемпіонка світу зі стрибків у висоту Марія Ласіцкене звернулася з гнівним відкритим листом до керівників російського спорту. Вона бажає відповідальності за відсторонення російського спорту від великих міжнародних змагань через використання допінгу.

«Мене позбавили російського прапора 2015 року, а остаточно повернуть його, напевно, не раніше 2024 року. Так що ж сталося з російською легкою атлетикою 2015 року? Ми провели розслідування? Кого в підсумку покарано? Чи ми з усім погодилися та не стали нічого виясняти? Якщо головних винуватців скандалу відсторонили, то чому ситуація не змінилася?» - написала Ласіцкене в соцмережах.

Ласіцкене пропустила Олімпіаду-2016 року в Ріо-де-Жанейро через відсторонення російських легкоатлетів через масове використання допінгу в спорті за підтримки держави.

Напередодні росіян покарали за повторне грубе порушення антидопінгових правил. Тепер російський спорт на чотири роки відсторонили від великих міжнародних змагань з Олімпіадами та чемпіонатами світу включно.