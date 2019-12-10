Олімпійська чемпіонка: Які ще порушення потрібні, щоб Росію дискваліфікували не частково?



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Вустами Беккі Скотт говорить голос здорового ґлузду WADA

З Беккі Скотт важко не погодитися

Член комітету спортсменів WADA, олімпійська чемпіонка, колишня канадська лижниця Беккі Скотт відреагувала на рішення ВАДА відсторонити Росію від найбільших міжнародних змагань на чотири роки за маніпуляції з даними Московської лабораторії.

«Важливо прочитати те, що написано дрібним шрифтом. Те, що просувається як відсторонення, насправді ним не є. Цього не достатньо. Це не відповідає тому, що дійсно відповідає принципам чесного спорту і захищає чистих спортсменів. WADA не використала влади і повноважень, щоб застосувати їх самостійно або закликати до повної дискваліфікації.

Я відчуваю, що рішення не виправдало очікувань від організації в світлі серйозності порушень, шахрайства і корупції, які ми спостерігали в останні кілька років.

Що ж потрібно зробити для повного відсторонення? Якщо багаторічна, повсюдна державна допінгова програма в спорті, висміювання антидопінгової системи і правил, а також тих, хто їх створює і притримує, - це все недостатньо, то що ж потрібно зробити?» - наводить слова Скотт CBC.

У вересні 2018 року Скотт покинула комітет WADA щодо відповідності на знак протесту проти відновлення Російського антидопінгового агентства.