Троє українців, серед яких вихованець «Динамо», перейшли у казахстанський клуб

Український тренер клубу Володимир Мазяр продовжує запрошувати вітчизняних виконавців

Відразу чотири футболісти стали повноцінними гравцями уральського «Акжайика». Про це повідомляє офіційний сайт казахстанського клубу. Новачками казахстанської команди стали три українці: захисник Юрій Путраш, а також воротарі Євген Боровик і Сергій Ткачук. Вихованець київського «Динамо» Сергій Ткачук виступав за такі



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Володимир Мазяр. Фото dynamo.kiev.ua

Український тренер клубу Володимир Мазяр продовжує запрошувати вітчизняних виконавців

Відразу чотири футболісти стали повноцінними гравцями уральського «Акжайика».

Про це повідомляє офіційний сайт казахстанського клубу.

Новачками казахстанської команди стали три українці: захисник Юрій Путраш, а також воротарі Євген Боровик і Сергій Ткачук.

Вихованець київського «Динамо» Сергій Ткачук виступав за такі клуби як «Кайрат» і «Шахтар» (Караганда), а минулий сезон провів в першоліговому «Каспію».

Останнім клубом 28-річного Юрія Путраша була «Олександрія», яку він покинув влітку 2017 року, а Євген Боровик першу частину сезону провів у складі болгарського клубу «Черно Море».

Раніше повідомлялося, що «Акжайик» підписав Андрія Ткачука, Сергія Басова й Адерінсолу Есеолу.

До того повідомлялося, що на перегляді у «Акжайику» знаходяться двоє українців, які взяли участь у спарингу клубу.

Нагадаємо, у грудні минулого року український тренер Володимир Мазяр очолив цей клуб з Казахстану.

Мазяр став тренером «Полісся» тільки у листопаді, але вже незабаром очолив «Акжайик», не провівши з житомирською командою жодного матчу.

Джерело: ua-football.com