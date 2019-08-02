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    У «Бешикташі» спростували перехід Коноплянки

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    Євген Коноплянка - У «Бешикташі» спростували перехід Коноплянки
    Євген Коноплянка
    ZIK

    Президент турецького клубу заперечив підписання угоди з українцем

    Президент турецького «Бешикташа» Фікрет Оман спростував чутки про досягнення угоди з українським півзахисником «Шальке» Євгеном Коноплянкою.

    «Чув, що Коноплянка приїхав до Стамбулу. Якщо вірити ЗМІ, то до нас щодня приїздять нові гравці. Але приїзд Коноплянки ніяк не стосується «Бешикташу», - передає слова Омана Turksvoetbal.

    Раніше повідомлялося, що «Бешикташ» та «Шальке» домовилися про перехід півзахисника збірної України за 3 мільйони євро.

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