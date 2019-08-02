У «Бешикташі» спростували перехід Коноплянки



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Євген Коноплянка ZIK

Президент турецького клубу заперечив підписання угоди з українцем

Президент турецького «Бешикташа» Фікрет Оман спростував чутки про досягнення угоди з українським півзахисником «Шальке» Євгеном Коноплянкою.

«Чув, що Коноплянка приїхав до Стамбулу. Якщо вірити ЗМІ, то до нас щодня приїздять нові гравці. Але приїзд Коноплянки ніяк не стосується «Бешикташу», - передає слова Омана Turksvoetbal.

Раніше повідомлялося, що «Бешикташ» та «Шальке» домовилися про перехід півзахисника збірної України за 3 мільйони євро.