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    «Карпати» підписали контракт з футболістом, який зіграв 57 матчів за збірну України

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    &laquo;Підстаркуватий лев&raquo; Олександр Кучер - «Карпати» підписали контракт з футболістом, який зіграв 57 матчів за збірну України
    «Підстаркуватий лев» Олександр Кучер
    ФК «Карпати»

    Останнім клубом Олександра Кучера був турецький «Кайсеріспор»

    Львівські «Карпати» поповнили склад колишнім футболістом донецького «Шахтаря» і збірної України Олександром Кучером.

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    Кучерові 36 років. Останніх два сезони він провів у складі турецького «Кайсеріспора».

    Тривалість дії угоди – один рік. У Львові досвідчений оборонець виступатиме під п’ятим номером.

    Розпочинав займатися футболом Олександр у столичній школі «Атлет». На професійному рівні дебютував у друголіговому харківському «Арсеналі». Згодом виступав за донецький «Металург», вірменський «Бананц» та харківський «Металіст».

    У травні 2006-го року підписав контракт з донецьким «Шахтарем», у складі якого провів 11 сезонів, виграв усі можливі українські трофеї, здобув Кубок УЄФА і брав участь Лізі чемпіонів.

    Кучер зіграв 57 матчів і забив два м’ячі у складі національної збірної України.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Карпати Олександр Кучер ФК Кайсеріспор
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