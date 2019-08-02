«Карпати» підписали контракт з футболістом, який зіграв 57 матчів за збірну України



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«Підстаркуватий лев» Олександр Кучер ФК «Карпати»

Останнім клубом Олександра Кучера був турецький «Кайсеріспор»

Львівські «Карпати» поповнили склад колишнім футболістом донецького «Шахтаря» і збірної України Олександром Кучером.

Кучерові 36 років. Останніх два сезони він провів у складі турецького «Кайсеріспора».

Тривалість дії угоди – один рік. У Львові досвідчений оборонець виступатиме під п’ятим номером.

Розпочинав займатися футболом Олександр у столичній школі «Атлет». На професійному рівні дебютував у друголіговому харківському «Арсеналі». Згодом виступав за донецький «Металург», вірменський «Бананц» та харківський «Металіст».

У травні 2006-го року підписав контракт з донецьким «Шахтарем», у складі якого провів 11 сезонів, виграв усі можливі українські трофеї, здобув Кубок УЄФА і брав участь Лізі чемпіонів.

Кучер зіграв 57 матчів і забив два м’ячі у складі національної збірної України.