У Чернігові відбувся міжнародний боксерський турнір «Король рингу»

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Боксерський турнір «Король рингу». Фото: Getty Images

Збірна України взяла участь у 10 поєдинках

У Чернігові 9-10 травня 2018 року відбулося цікаве спортивне дійство — ІХ Міжнародний турнір «Король рингу». У змаганнях прийняли участь чотири команди: боксери з Казахстану, Молдови, Києва та Чернігова.

Про це повідомляє видання Біла хата.

Перед початком фінальних боїв Віце — президент Кизил Ординської федерації боксу Казахстану Канат Кізатов подарував голові Чернігівської обласної державної адміністрації Валерію Кулічу казахський національний костюм — чапан.

У свою чергу Валерій Куліч подарував Канату Кізатову національну українську вишиванку.

Спортсмени з Чернігова взяли участь у восьми поєдинках і отримали сім перемог та зіграли в одну нічию. Жодної поразки арбітри не зафіксували.

Казахстан у восьми двобоях отримав чотири перемоги, один раз зіграв в нічию та отримав три поразки.

Збірна України взяла участь у 10 поєдинках, в яких чотири рази перемогла, а в шести випадках не змогла здолати шалений опір суперника.

Дві перемоги з дев’яти поєдинків отримала Молдова, а отже має сім поразок.