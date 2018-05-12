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    У Чернігові відбувся міжнародний боксерський турнір «Король рингу»

    • Сьогодні, 13:27
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    Боксерський турнір &laquo;Король рингу&raquo;. Фото: Getty Images
    Боксерський турнір «Король рингу». Фото: Getty Images

    Збірна України взяла участь у 10 поєдинках

    У Чернігові 9-10 травня 2018 року відбулося цікаве спортивне дійство — ІХ Міжнародний турнір «Король рингу». У змаганнях прийняли участь чотири команди: боксери з Казахстану, Молдови, Києва та Чернігова.

    Про це повідомляє видання Біла хата.

    Перед початком фінальних боїв Віце — президент Кизил Ординської федерації боксу Казахстану Канат Кізатов подарував голові Чернігівської обласної державної адміністрації Валерію Кулічу казахський національний костюм — чапан.

    У свою чергу Валерій Куліч подарував Канату Кізатову національну українську вишиванку.

    Спортсмени з Чернігова взяли участь у восьми поєдинках і отримали сім перемог та зіграли в одну нічию. Жодної поразки арбітри не зафіксували.

    Казахстан у восьми двобоях отримав чотири перемоги, один раз зіграв в нічию та отримав три поразки.

    Збірна України взяла участь у 10 поєдинках, в яких чотири рази перемогла, а в шести випадках не змогла здолати шалений опір суперника.

    Дві перемоги з дев’яти поєдинків отримала Молдова, а отже має сім поразок.

    бокс Молдова Казахстан Збірна України
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