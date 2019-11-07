У Діамантовій лізі скоротять кількість дисциплін



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Нагороди призерів Діамантової ліги IAAF

Меншою стане кількість дисциплін, які розігруватимуть на всіх етапах змагань

Організатори легкоатлетичної Діамантової ліги скоротять 2020 року кількість дисциплін, які розігруватимуться на всіх етапах змагань. Замість 16 їх стане 12, інформує прес-служба міжнародної легкоатлетичної федерації (IAAF).

Не на всіх етапах будуть проводитися змагання з метання диску, потрійного стрибку, забігу з бар’єрами на 3000 метрів та бігу на 200 метрів.

Таке рішення IAAF затвердила на основі аналізу популярності різних змагальних дисциплін.

Жодна з зазначених дисциплін не ввійде в фінал Діамантової ліги 2020 року. Змагання з метання диску та потрійного стрибку проводитимуться лише на двох етапах. Біг з бар’єрами на 3000 метрів та біг на 200 метрів проводитимуться на п’яти етапах.

Спортсмени, які покажуть найвищі результати в скорочених дисциплінах, отримають спеціальні запрошення на чемпіонат світу з легкої атлетики.