Федерація біатлону України відвернулася від спортсменки, якій діагностували рак



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Мар'яна Брикайло сподівається на повне одужання Доба

Зате на залучення російських спортсменів у пана бринзака кошти знаходяться

Федерація біатлону України не допомогла багаторазовій чемпіонці України, учасниці юніорських чемпіонатів світу з біатлону Мар'яна Брикайло з Тернополя після того, як спортсменці поставили страшний діагноз.

«Після естафети на юніорському чемпіонаті світу, я серйозно замислилася над своїм здоров'ям. Приїхала в Україну, почала бігати по лікарнях, здавати багато аналізів. Але діагноз тут так і не змогли поставити. Почувалася добре, але розуміла: щось не так. Займалася виключно йогою, тому що лікарі заборонили взагалі навантаження, поки йде обстеження.



Моя лікар-гінеколог запропонувала мені поїхати до Чехії, просто на обстеження. Мені зробили документи і я поїхала туди з метою дізнатися, що зі мною. І вже тут, в Чехії, мені остаточно поставили діагноз: рак шийки матки другої стадії. Я вирішила лікуватися за кордоном і в вересні знову вирушила туди.

Довго ніхто не знав, чому я в Чехії і що я там роблю, жодна близька людина не знала. Я всім сказала, що їду на роботу і все. Так і було: я підробляла. Мені допомогли влаштуватися на роботу і паралельно підліковуватися.

Федерація біатлону відвернулася! Навіть ніхто не поцікавився по сьогоднішній день як я! Федерації було все одно.

Зараз момент, 3 грудня мене чекає заключний етап, пов'язаний зі здоров'ям в Словаччині. Очікується тиждень перебування в лікарні. Сподіваюся, все пройде добре і вже можна буде планувати дітей», - розповіла Брикайло і інтерв'ю «Трибуні».

Нагадаємо, що президентом Федерації біатлону України є Володимир Бринзак. Він прктично щороку привозить в Україну російських біатлоністів, котрі займають в національній збірній нашої держави місце українських спортсменів.

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