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    У Дніпрі визначилися чемпіони України 2018 року з марафонського бігу

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    <p>Фото Світлани Андріанової</p> - У Дніпрі визначилися чемпіони України 2018 року з марафонського бігу

    Фото Світлани Андріанової

    Переможцями стали екс-білоруска Олександра Шафар і Микола Юхимчук

    Олександра Шафар і Микола Юхимчук стали чемпіонами України з марафонського бігу з новими рекордами траси.

    Змагання відбувалися 16 вересня у Дніпрі, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

    Атлети долали дистанцію за досить комфортної погоди. Після першої половини дистанції почав накрапати і поступово посилюватися дощик, проте і він не зіпсував бігу лідерам.

    У змаганнях серед жінок основна увага була прикута до Олександри Шафар. Усі деталі переходу екс-білоруски під кольори українського прапору владнали, і вона вперше взяла участь у чемпіонаті України з марафону.

    У Дніпрі Шафар пробігла марафонську дистанцію з найкращим часом серед усіх учасниць, вперше завоювала титул чемпіонки України і встановила новий рекорд траси – 2:40:07 год.

    Ольга Слута виграла срібну медаль (2:55:06), а Ольга Донченко – бронзову (3:06:21).

    У змаганнях серед чоловіків учасникам чемпіонату України з марафону допомагали два пейсмейкери – Олександр Бабарика й Артем Казбан. Переміг з рекордом траси Микола Юхимчук (2:17:44 год).

    Срібним призером чемпіонату України став Ігор Порозов (2:21:17), а бронзу виграв Артем Піддубний (2:21:30).

    Чемпіонами України серед молоді стали Ігор Панченко (2:39:08) та Юлія Кушка (4:34:38).

    Артем Казбан у підсумку переміг на півмарафонській дистанції (1:07:46), а Олександр Бабарика був другим (1:08:21). У змаганнях серед жінок перемогла Марина Шаповалова (1:27:55). Анна Міщенко була першою з бігу на 5000 метрів.

    марафон чемпіонат України Олександр Бабарика Дніпро легка атлетика рекорд
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