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    У дружини Касільяса, який нещодавно переніс інфаркт, діагностували рак

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    У дружини Касільяса, який нещодавно переніс інфаркт, діагностували рак

    Кілька днів тому лікарі діагностували у Сари злоякісну пухлину яєчника

    Сара Карбонеро, дружина воротаря «Порту» Ікера Касільяса, повідомила, що хвора на рак.

    Нагадаємо, Касільяс нещодавно переніс інфаркт.

    «Ми ще не оговталися від попереднього переляку, як життя знову здивувала нас. Цього разу справа стосується мене. Це три букви, які мені і досі важко написати. Кілька днів тому лікарі діагностували у мене злоякісну пухлину яєчника, і я вже перенесла операцію.

    Все пройшло добре. На щастя, ми виявили хворобу на ранній стадії, але все одно на мене чекають ще кілька місяців боротьби, протягом яких триватиме лікування.

    Я спокійна і впевнена, що все буде добре. Я знаю, що шлях буде важким, але зі щасливим кінцем. У мене є підтримка сім'ї, друзів і відмінна медична команда», - написала Карбонеро в своєму Instagram.

    Джерело: Чемпионат.com

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