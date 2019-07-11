У дружини півзахисника «Інтера» Найнгголана виявили рак



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«Після моря сліз настав час піти і почати боротися з цим потворним монстром»

Клаудія Найнгголан, дружина півзахисника «Інтера» Раджі Найнгголана, в своєму Instagram розповіла про важке захворювання, яке у неї виявили лікарі.

«Уже місяць я прокидаюся з надією, що це просто поганий сон. Я сподівалася, що цей день настане якомога пізніше, але все виявилося інакше. Час пролетів швидко, а з ним - і моя радість. З сьогоднішнього дня я вступаю на нову стежку в своєму житті. Хіміотерапія. І хто б коли-небудь міг сказати, що Клаeдія буде боятися нового дня. Після моря сліз настав час піти і почати боротися з цим потворним монстром.

Я від щирого серця дякую своїй сім'ї і друзям, які допомагали мені відпочивати весь цей місяць і заряджали мене силами», - написала дружина футболіста.