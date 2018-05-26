У ФФУ назвали дату розгляду справи «Вереса» і «Львова»

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ФК Верес

«Верес» буде перейменований в ФК «Львів» і саме ця команда продовжить виступи в Прем'єр-лізі

У вівторок, 29 травня, атестаційний комітет ФФУ розгляне справу «Вереса» і «Львова».

На даний момент в комітет не надходило ніяких відповідних документів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що «Верес» буде перейменований в ФК «Львів» і саме ця команда продовжить виступи в Прем'єр-лізі.

У той же час інша команда з назвою «Верес» переїде в Рівне і представлятиме Другу лігу. Раніше президент ФК «Львів» Роман Михайлів заявив, що така рокіровка буде на користь як львівського, так і рівненського футболу.

Зазначимо, що президент ФК «Львів» підтвердив, що його клуб виступатиме у Прем'єр-лізі замість «Вересу».

Джерело: Футбол 24