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    У ФФУ назвали дату розгляду справи «Вереса» і «Львова»

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    ФК Верес - У ФФУ назвали дату розгляду справи «Вереса» і «Львова»
    ФК Верес

    «Верес» буде перейменований в ФК «Львів» і саме ця команда продовжить виступи в Прем'єр-лізі

    У вівторок, 29 травня, атестаційний комітет ФФУ розгляне справу «Вереса» і «Львова».

    На даний момент в комітет не надходило ніяких відповідних документів.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що «Верес» буде перейменований в ФК «Львів» і саме ця команда продовжить виступи в Прем'єр-лізі.

    У той же час інша команда з назвою «Верес» переїде в Рівне і представлятиме Другу лігу. Раніше президент ФК «Львів» Роман Михайлів заявив, що така рокіровка буде на користь як львівського, так і рівненського футболу.

    Зазначимо, що президент ФК «Львів» підтвердив, що його клуб виступатиме у Прем'єр-лізі замість «Вересу».

    Джерело: Футбол 24

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