У ФФУ назвали дату розгляду справи «Вереса» і «Львова»
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ФК Верес
«Верес» буде перейменований в ФК «Львів» і саме ця команда продовжить виступи в Прем'єр-лізі
У вівторок, 29 травня, атестаційний комітет ФФУ розгляне справу «Вереса» і «Львова».
На даний момент в комітет не надходило ніяких відповідних документів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що «Верес» буде перейменований в ФК «Львів» і саме ця команда продовжить виступи в Прем'єр-лізі.
У той же час інша команда з назвою «Верес» переїде в Рівне і представлятиме Другу лігу. Раніше президент ФК «Львів» Роман Михайлів заявив, що така рокіровка буде на користь як львівського, так і рівненського футболу.
Зазначимо, що президент ФК «Львів» підтвердив, що його клуб виступатиме у Прем'єр-лізі замість «Вересу».
Джерело: Футбол 24