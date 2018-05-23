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    Президент ФК «Львів» підтвердив, що його клуб виступатиме у Прем'єр-лізі замість «Вересу»

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    Роман Михайлів. Фото ФК&nbsp;&laquo;Львів&raquo; - Президент ФК «Львів» підтвердив, що його клуб виступатиме у Прем'єр-лізі замість «Вересу»
    Роман Михайлів. Фото ФК «Львів»

    А рівненський клуб наступний сезон почне у Другій лізі України

    Футбольний клуб «Львів» справді об’єднується з народним клубом «Верес».

    Про це заявив президентом львівського клубу Роман Михайлів, якого цитує офіційний сайт клубу.

    «Футбольний клуб «Львів» братиме участь у Прем’єр-лізі, а «Верес» займе місце «Львова» у Другій лізі», - сказав він.

    «Два власники клубів сіли за стіл переговорів і дійшли до такого рішення. Це буде на благо як львівського, так і рівненського футболу. Так само це піде на користь нашим юним вихованцям дитячої школи, які будуть відчувати себе частиною команди Прем’єр-ліги», - додав Михайлів.

    Він вірить, що незабаром вихованці ФК «Львів» будуть виступати в елітному дивізіоні за рідну команду.

    «Наша плідна співпраця з «Вересом» триває вже цілий сезон. Вихованці ФК «Львів» досить успішно виступають за команду «Верес» U-19 у Прем’єр-лізі, яка займає четверте місце у турнірній таблиці», - зауважив президент клубу.

    «Команда має грати у місті, яке вона представляє, а якщо влада не може зробити належних умов для цього, тоді завжди страждають люди, вболівальники міста. Було прийнято рішення, що команда з Рівного повернеться у рідне місто. Можливо, тоді влада почне думати за стадіон. Шкода лише простих людей і вболівальників», - підсумував Михайлів.

    Нагадаємо, на фанатів «Вересу» у Львові напали люди президента рівненського клубу.

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