Президент ФК «Львів» підтвердив, що його клуб виступатиме у Прем'єр-лізі замість «Вересу»

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Роман Михайлів. Фото ФК «Львів»

А рівненський клуб наступний сезон почне у Другій лізі України

Футбольний клуб «Львів» справді об’єднується з народним клубом «Верес».

Про це заявив президентом львівського клубу Роман Михайлів, якого цитує офіційний сайт клубу.

«Футбольний клуб «Львів» братиме участь у Прем’єр-лізі, а «Верес» займе місце «Львова» у Другій лізі», - сказав він.

«Два власники клубів сіли за стіл переговорів і дійшли до такого рішення. Це буде на благо як львівського, так і рівненського футболу. Так само це піде на користь нашим юним вихованцям дитячої школи, які будуть відчувати себе частиною команди Прем’єр-ліги», - додав Михайлів.

Він вірить, що незабаром вихованці ФК «Львів» будуть виступати в елітному дивізіоні за рідну команду.

«Наша плідна співпраця з «Вересом» триває вже цілий сезон. Вихованці ФК «Львів» досить успішно виступають за команду «Верес» U-19 у Прем’єр-лізі, яка займає четверте місце у турнірній таблиці», - зауважив президент клубу.

«Команда має грати у місті, яке вона представляє, а якщо влада не може зробити належних умов для цього, тоді завжди страждають люди, вболівальники міста. Було прийнято рішення, що команда з Рівного повернеться у рідне місто. Можливо, тоді влада почне думати за стадіон. Шкода лише простих людей і вболівальників», - підсумував Михайлів.

Нагадаємо, на фанатів «Вересу» у Львові напали люди президента рівненського клубу.