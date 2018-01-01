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    У ФФУ заявили, що позов «Динамо» в Лозанну ставить під сумнів територіальну цілісність країни

    Федерація футболу України вимагає від представників менеджменту «Динамо», журналістів та інших осіб не розповсюджувати недостовірну інформацію
    Останніми днями в окремих ЗМІ поширюється недостовірна інформація стосовно термінів розгляду «маріупольської справи» (нагадаємо, що ФК «Динамо» (Київ) подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (КАС) в Лозанні на рішення Контрольно-дисциплінарного комітету й Апеляційного комітету ФФУ про зарахування технічної поразки за
    • Сьогодні, 17:35
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    Будинок Футболу. Фото: ФФУ
    Будинок Футболу. Фото: ФФУ

    Федерація футболу України вимагає від представників менеджменту «Динамо», журналістів та інших осіб не розповсюджувати недостовірну інформацію

    Останніми днями в окремих ЗМІ поширюється недостовірна інформація стосовно термінів розгляду «маріупольської справи» (нагадаємо, що ФК «Динамо» (Київ) подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (КАС) в Лозанні на рішення Контрольно-дисциплінарного комітету й Апеляційного комітету ФФУ про зарахування технічної поразки за неявку в Маріуполь на матч 7-го туру УПЛ, а також матчі команд U-21 та U-19).

    Позов київського «Динамо» до суду в Лозанні ставить під сумнів не лише безпеку в Україні, а й територіальну цілісність країни, йдеться у заяві Федерації футболу України.

    Враховуючи, що справа розглядається за декілька місяців до фіналів Ліги чемпіонів, що мають відбутися у столиці в травні, виникають ризики великих іміджевих втрат не лише для українського футболу, а й для всієї України.

    Адже вперше за 90-річну історію легендарного клубу менеджмент «Динамо», виправляючи свої помилки, наважився на позов до національної асоціації в міжнародних інстанціях.

    ФФУ, як, упевнені, й уболівальники, гравці і тренери команд «Динамо» та інших клубів, зацікавлена в якнайшвидшому розгляді справи. Тому саме ФФУ сприяла тому, щоб засідання КАС було призначене на 12 лютого.

    До того ж представники федерації запропонували провести засідання у форматі письмового розгляду документів, що вже представлені до суду. У цьому разі з великою ймовірністю можна говорити, що рішення буде ухвалене в день засідання.

    Але саме представники «Динамо» намагаються затягнути цей процес, наполягаючи на тому, щоб змінити процедуру розгляду. І в такому випадку ми можемо не отримати рішення КАС до 3 березня, коли заплановано останній тур першого етапу УПЛ.  

    Федерація футболу України вимагає від представників менеджменту «Динамо», журналістів та інших осіб не розповсюджувати недостовірну інформацію та не використовувати перекручені факти та формулювання.

    Маріуполь ЗМІ ФФУ ФК «Динамо» ФК «Маріуполь»
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