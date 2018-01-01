У ФФУ заявили, що позов «Динамо» в Лозанну ставить під сумнів територіальну цілісність країни

Федерація футболу України вимагає від представників менеджменту «Динамо», журналістів та інших осіб не розповсюджувати недостовірну інформацію

Останніми днями в окремих ЗМІ поширюється недостовірна інформація стосовно термінів розгляду «маріупольської справи» (нагадаємо, що ФК «Динамо» (Київ) подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (КАС) в Лозанні на рішення Контрольно-дисциплінарного комітету й Апеляційного комітету ФФУ про зарахування технічної поразки за



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Будинок Футболу. Фото: ФФУ

Федерація футболу України вимагає від представників менеджменту «Динамо», журналістів та інших осіб не розповсюджувати недостовірну інформацію

Останніми днями в окремих ЗМІ поширюється недостовірна інформація стосовно термінів розгляду «маріупольської справи» (нагадаємо, що ФК «Динамо» (Київ) подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (КАС) в Лозанні на рішення Контрольно-дисциплінарного комітету й Апеляційного комітету ФФУ про зарахування технічної поразки за неявку в Маріуполь на матч 7-го туру УПЛ, а також матчі команд U-21 та U-19).

Позов київського «Динамо» до суду в Лозанні ставить під сумнів не лише безпеку в Україні, а й територіальну цілісність країни, йдеться у заяві Федерації футболу України.

Враховуючи, що справа розглядається за декілька місяців до фіналів Ліги чемпіонів, що мають відбутися у столиці в травні, виникають ризики великих іміджевих втрат не лише для українського футболу, а й для всієї України.

Адже вперше за 90-річну історію легендарного клубу менеджмент «Динамо», виправляючи свої помилки, наважився на позов до національної асоціації в міжнародних інстанціях.

ФФУ, як, упевнені, й уболівальники, гравці і тренери команд «Динамо» та інших клубів, зацікавлена в якнайшвидшому розгляді справи. Тому саме ФФУ сприяла тому, щоб засідання КАС було призначене на 12 лютого.

До того ж представники федерації запропонували провести засідання у форматі письмового розгляду документів, що вже представлені до суду. У цьому разі з великою ймовірністю можна говорити, що рішення буде ухвалене в день засідання.

Але саме представники «Динамо» намагаються затягнути цей процес, наполягаючи на тому, щоб змінити процедуру розгляду. І в такому випадку ми можемо не отримати рішення КАС до 3 березня, коли заплановано останній тур першого етапу УПЛ.

Федерація футболу України вимагає від представників менеджменту «Динамо», журналістів та інших осіб не розповсюджувати недостовірну інформацію та не використовувати перекручені факти та формулювання.