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    У фіналі Кубку Девіса зустрінуться Франція і Хорватія

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    Фото взяте з сайту ua-football.com - У фіналі Кубку Девіса зустрінуться Франція і Хорватія
    Фото взяте з сайту ua-football.com

    Як і у цьогорічному фіналі Чемпіонату світу з футболу трофей між собою розіграють французи та хорвати

    Стали відомі фіналісти командного турніру для чоловічих національних збірних з тенісу, Кубка Девіса. У поточному році за трофей поборються Франція і Хорватія.

    Французька збірна без особливих складнощів розібралася з Іспанією. Тільки за рахунку 3:0 «Ле Бльо» віддали своїм суперникам два останніх поєдинки, проте на загальний результат це не вплинуло.

    Куди цікавіше події розвивалися в іншій парі. Хорвати з Маріном Чиличем підходили фаворитами до дуелі з США, і завершили дві перших одиночні зустрічі перемогами. Але два наступні поєдинки залишилися за представниками «зоряно-смугастої» нації. Все вирішувалося у п'ятому сеті п'ятого матчу, де успішніше виявився хорват Борна Чорич.

    Зазначимо, що саме Франція є чинним переможцем Кубка Девіса, усього в її активі 10 титулів. Хорватія вигравала трофей лише у 2005-му році.

    Фінал заплановано на 23-25 листопада. Місце проведення та покриття стане відомо пізніше.

    Джерело: ua-football.com

    теніс Кубок Девіса
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