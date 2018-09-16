У фіналі Кубку Девіса зустрінуться Франція і Хорватія



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Фото взяте з сайту ua-football.com

Як і у цьогорічному фіналі Чемпіонату світу з футболу трофей між собою розіграють французи та хорвати

Стали відомі фіналісти командного турніру для чоловічих національних збірних з тенісу, Кубка Девіса. У поточному році за трофей поборються Франція і Хорватія.

Французька збірна без особливих складнощів розібралася з Іспанією. Тільки за рахунку 3:0 «Ле Бльо» віддали своїм суперникам два останніх поєдинки, проте на загальний результат це не вплинуло.

Куди цікавіше події розвивалися в іншій парі. Хорвати з Маріном Чиличем підходили фаворитами до дуелі з США, і завершили дві перших одиночні зустрічі перемогами. Але два наступні поєдинки залишилися за представниками «зоряно-смугастої» нації. Все вирішувалося у п'ятому сеті п'ятого матчу, де успішніше виявився хорват Борна Чорич.

Зазначимо, що саме Франція є чинним переможцем Кубка Девіса, усього в її активі 10 титулів. Хорватія вигравала трофей лише у 2005-му році.

Фінал заплановано на 23-25 листопада. Місце проведення та покриття стане відомо пізніше.

Джерело: ua-football.com