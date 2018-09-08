  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У фіналі US Open зійдуться Джокович та дель Потро

    • Розсилка
    Фото взяте з ресурсу eurosport.ru - У фіналі US Open зійдуться Джокович та дель Потро
    Фото взяте з ресурсу eurosport.ru

    Визначилися фіналісти серед чоловіків. Без сюрпризів не обійшлося

    У вирішальному поєдинку Відкритого чемпіонату США зійдуться Новак Джокович і Хуан Мартін дель Потро.

    У півфіналі сербський тенісист здолав опір японця Кея Нісікорі. На це Новаку знадобилося дві години та 24 хвилини.

    Для нього цей фінал стане вже восьмим на цьому турнірі. На його рахунку перемоги у 2011-му та 2015-му роках.

    У фіналі Джоковичу буде протистояти третя ракетка світу Хуан Мартін дель Потро, який у півфіналі виявився сильнішим за найкращого тенісиста планети Рафаеля Надаля.

    Іспанець, який виграв попередній US Open, знявся з турніру через травму коліна. Рафа зумів дограти другий сет навіть з пошкодженням, після чого все ж прийняв рішення закінчити виступи на турнірі.

    Фінал US Open пройде у неділю, 9 вересня.

    US Open - 2018

    Grand Slam

    Чоловічий тенісний турнір у Нью-Йорку

    Призовий фонд: $25,282,400

    Півфінал

    Новак Джокович (Сербія, 6) – Кей Нісікорі (Японія, 21) – 6:3, 6:4, 6:2

    Хуан Мартін дель Потро (Аргентина, 3) – Рафаель Надаль (Іспанія, 1) – 7:6, 6:2(3) відмова

    США теніс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ