У фіналі US Open зійдуться Джокович та дель Потро



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото взяте з ресурсу eurosport.ru

Визначилися фіналісти серед чоловіків. Без сюрпризів не обійшлося

У вирішальному поєдинку Відкритого чемпіонату США зійдуться Новак Джокович і Хуан Мартін дель Потро.

У півфіналі сербський тенісист здолав опір японця Кея Нісікорі. На це Новаку знадобилося дві години та 24 хвилини.

Для нього цей фінал стане вже восьмим на цьому турнірі. На його рахунку перемоги у 2011-му та 2015-му роках.

У фіналі Джоковичу буде протистояти третя ракетка світу Хуан Мартін дель Потро, який у півфіналі виявився сильнішим за найкращого тенісиста планети Рафаеля Надаля.

Іспанець, який виграв попередній US Open, знявся з турніру через травму коліна. Рафа зумів дограти другий сет навіть з пошкодженням, після чого все ж прийняв рішення закінчити виступи на турнірі.

Фінал US Open пройде у неділю, 9 вересня.

US Open - 2018

Grand Slam

Чоловічий тенісний турнір у Нью-Йорку

Призовий фонд: $25,282,400

Півфінал

Новак Джокович (Сербія, 6) – Кей Нісікорі (Японія, 21) – 6:3, 6:4, 6:2

Хуан Мартін дель Потро (Аргентина, 3) – Рафаель Надаль (Іспанія, 1) – 7:6, 6:2(3) відмова

