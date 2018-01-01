У Формулі-1 подумують змінити розташування гонщиків на старті

Уже є бригада фахівців, яка займатиметься цією проблемою

За словами Пета Сімондса, боси Формули-1 вивчають, чи можна змінити розташування гонщиків на стартовій решітці з прицілом на майбутнє. Колишній технічний директор Williams Пет Сімондс приєднався до бригади фахівців, які разом зі спортивним босом Ф1 Россом Брауном намагаються задати напрямок розвитку чемпіонату. За словами Сімондса, для оцінки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уже є бригада фахівців, яка займатиметься цією проблемою

За словами Пета Сімондса, боси Формули-1 вивчають, чи можна змінити розташування гонщиків на стартовій решітці з прицілом на майбутнє.

Колишній технічний директор Williams Пет Сімондс приєднався до бригади фахівців, які разом зі спортивним босом Ф1 Россом Брауном намагаються задати напрямок розвитку чемпіонату.

За словами Сімондса, для оцінки ефективності тих чи інших змін у регламенті вдаються до віртуальних чемпіонатів, включаючи eSports.

«Ми використовуємо віртуальну реальність, щоб протестувати деякі зі змін у регламенті. Потім ми зможемо подивитися на статистику. У нас є можливості протестувати те, що у реальному світі протестувати дуже складно», - сказав він.

«Протягом багатьох років стартова решітка в Ф1 не змінюється. Одна з проблем полягає у тому, що ми відокремлюємо на решітці найшвидшу машину від інших учасників», - додав Сімондс.

Він пригадав, що раніше було не так: були часи, коли дві найшвидші машини стартували поруч.

«Було навіть, що з першого ряду починали гонку чотири машини. Що станеться, якщо ми повернемося до цього? Змоделювати таке непросто. Нас цікавлять лише перші три кола. Потім подивимося, що станеться. Чи призведе це до того, що перше коло стане цікавіше? Або, може, це призведе до збільшення числа зіткнень?» - риторично перепитав Сімондс.

«Зробивши це та вивчивши статистику, ми почнемо розуміти дещо. Це забезпечить нас фактами під час прийняття рішення – те, про що я доволі часто кажу», - підсумував він.

Джерело: ua.motorsport.com