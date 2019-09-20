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    У форварда «Ніцци» Дольберга викрали з роздягальні годинник за €70 тисяч

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    Каспер Дольберг - У форварда «Ніцци» Дольберга викрали з роздягальні годинник за €70 тисяч
    Каспер Дольберг

    Дольберг перейшов в «Ніццу» з «Аякса» в кінці минулого літнього трансферного вікна. Сума переходу склала €20,5 млн

    Нападник «Ніцци» Каспер Дольберг втратив дорогий годинник, повідомляє L'Equipe.

    Інцидент стався у вівторок, 17 вересня. Годинники 21-річного футболіста вартістю € 70 тис. викрали прямо з роздягальні команди. Самого датчанина в той момент не було на базі французького клубу через проблеми зі здоров'ям, і про зникнення він дізнався наступного дня, коли повернувся до тренувань.

    Дольберг перейшов в «Ніццу» з «Аякса» в кінці минулого літнього трансферного вікна. Сума переходу склала €20,5 млн.

    У нинішньому сезоні форвард встиг взяти участь лише в 1 матчі французької Ліги 1, в якому не відзначився результативними діями.

    У 6-му турі «Ніцца» зіграє з клубом «Діжон». Матч відбудеться в Ніцці 21 вересня.

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