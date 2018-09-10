У Франції під час перестрілки було вбито 19-річного футболіста
-
Розсилка
Загиблим виявився колишній футболіст «Сент-Етьєна»
«Сент-Етьєн» підтвердив загибель колишнього гравця резервної команди.
У своїй заяві французький клуб підтвердив інформацію ЗМІ з департаменту Вар.
19-річний захисник Вільям Гоміс був застрелений під час перестрілки. Його тіло знайшли вранці.
Разом з ним був застрелений 14-річний підліток, на місці злочину було виявлено вогнепальну зброю.
Поліція зайнялася розслідуванням і підозрює, що стрілянина могла статися в ході розбірок, пов'язаних з обігом наркотиків.
«Керівництво клубу, тренери, гравці та співробітники шоковані смертю Вільяма, - йдеться у заяві «Сент-Етьєна». - Ми сумуємо разом з родиною загиблого».
Гоміс перебував у системі клубу з 15-ти років. Він став вільним агентом минулого літа.
Джерело: Спорт-Экспресс