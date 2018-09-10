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    У Франції під час перестрілки було вбито 19-річного футболіста

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    У Франції під час перестрілки було вбито 19-річного футболіста

    Загиблим виявився колишній футболіст «Сент-Етьєна»

    «Сент-Етьєн» підтвердив загибель колишнього гравця резервної команди.

    У своїй заяві французький клуб підтвердив інформацію ЗМІ з департаменту Вар.

    19-річний захисник Вільям Гоміс був застрелений під час перестрілки. Його тіло знайшли вранці.

    Разом з ним був застрелений 14-річний підліток, на місці злочину було виявлено вогнепальну зброю.

    Поліція зайнялася розслідуванням і підозрює, що стрілянина могла статися в ході розбірок, пов'язаних з обігом наркотиків.

    «Керівництво клубу, тренери, гравці та співробітники шоковані смертю Вільяма, - йдеться у заяві «Сент-Етьєна». - Ми сумуємо разом з родиною загиблого».

    Гоміс перебував у системі клубу з 15-ти років. Він став вільним агентом минулого літа.

    Джерело: Спорт-Экспресс

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