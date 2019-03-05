У Голлівуді знімуть фільм про батька сестер Вільямс



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За повідомленнями американського кіно-порталу головну роль виконає актор Уілл Сміт

Як пишуть журналісти «Deadline Hollywood», 50-річний актор втілить на екрані образ Річарда Вільямса у фільмі «Король Річард», сценарій якого посів друге місце в голосуванні за «чорний список» - перспективних, але не прийнятих в роботу в 2018 році сценаріїв.

Стрічка розповість історію батька Серени і Вінус Вільямс, який сам навчав своїх дочок грати в теніс. Автор сценарію - Зак Бейлін (брав участь в таких проектах як «Побічний ефект» та «Урожай»).

Повідомляється, що Уїлл Сміт виступить і в ролі продюсера від імені компанії «Overbrook Entertainment». Також продюсерські крісла займуть брати Тім і Тревор Уайт («Star Thrower Entertainment»), які раніше працювали над фільмами «The Post», «Вітряна річка», «Інгрід їде на Захід».

Джерело: btu.org.ua