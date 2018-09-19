У Києві та Івано-Франківську проводять реконструкцію легкоатлетичних арен



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Ці міста найближчим часом можуть отримати спеціалізовані стадіони

Київ та Івано-Франківськ активно продовжують роботи з реконструкції спортивних споруд – манежу на Березняках і стадіону Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

У столичному легкоатлетичному манежі на Березняках проводиться новий етап реконструкції. Зокрема, будується двоповерхова прибудова до манежу.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики м. Києва з посиланням на заступника голови Київської міської державної адміністрації.

На першому поверсі прибудови буде розміщено сектор для стрибків у довжину, чотири бігові доріжки, зону безпеки, роздягальні і душові. На другому поверсі – зали для боксу, настільного тенісу та вільної боротьби.

Наразі споруджено металевий каркас і плити перекриття прибудови, перекладено теплові мережі та внутрішні мережі електропостачання, зовнішні мережі побутової та дощової каналізації. Частково влаштовано системи вентиляції, пожежної сигналізації, автоматизації та диспетчеризації, зв’язку та сигналізації.

Виконано облицювання входів, завершено спорядження сантехнічного блоку та підвальних приміщень адміністративного блоку. Утеплено покрівлю на вхідних групах манежу. Проведено зовнішнє освітлення та благоустрій території.

Проект профінансований з бюджету на 43%. За умови виділення фінансування у повному обсязі, реконструкція манежу буде завершена у 2019 році.

Планується, що стадіон в Івано-Франківську отримає третю категорію, матиме вісім доріжок по колу, будуть обладнані всі необхідні легкоатлетичні сектори.

Територія дозволяє обладнати додаткові місця для проведення тренувального процесу. Також наступного року мають бути введені в експлуатацію розминочний стадіон і допоміжні поля.

Раніше на стадіоні ІФНТУНГ був шар асфальтного покриття, щоб під час робіт стадіон хоча б частково міг функціонувати. Коли ж усі підготовчі роботи були проведені, почали стелити легкоатлетичне покриття. Цей етап планують завершити до жовтня.

За матеріалами сайту ФЛАУ