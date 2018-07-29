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    У Києві військові змагалися у силовому багатоборстві (фото, відео)

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    <p>Змагання з силового багатоборства &laquo;ІІІ відкритий меморіал Героїв АТО&raquo; в Києві. Фото: Багмут Павло. Укрінформ</p> <p></p> - У Києві військові змагалися у силовому багатоборстві (фото, відео)

    Змагання з силового багатоборства «ІІІ відкритий меморіал Героїв АТО» в Києві. Фото: Багмут Павло. Укрінформ

    Змагання відбувалися у п'ятьох видах силового багатоборства

    На базі однієї з військових частин Київського гарнізону в неділю, 29 липня, пройшли щорічні змагання із силового багатоборства «ІІІ відкритий меморіал Героїв АТО».

    Про це повідомляє Укрінформ.

    Учасниками змагань стали чотири команди: курсанти Академії СБУ, Військового інституту телекомунікацій та інформатизації та строковики з двох військових частин.

    Підтримати спортивний дух бійців прийшов український силач, володар титулів «Найсильніша людина України» та «Найсильніша людина світу» Василь Вірастюк.

    У результаті перемогу здобула команда 101-ї бригади, яка набрала найбільшу кількість балів із кожної вправи.

    Переможців нагородили медалями та вручили їм у подарунок військові наплічники.

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    У Києві військові змагалися у силовому багатоборстві (фото, відео)
    У Києві військові змагалися у силовому багатоборстві (фото, відео)
    У Києві військові змагалися у силовому багатоборстві (фото, відео)
    У Києві військові змагалися у силовому багатоборстві (фото, відео)
    У Києві військові змагалися у силовому багатоборстві (фото, відео)
    У Києві військові змагалися у силовому багатоборстві (фото, відео)
    У Києві військові змагалися у силовому багатоборстві (фото, відео)

    Київ багатоборство
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