У Києві військові змагалися у силовому багатоборстві (фото, відео)



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Змагання з силового багатоборства «ІІІ відкритий меморіал Героїв АТО» в Києві. Фото: Багмут Павло. Укрінформ

Змагання відбувалися у п'ятьох видах силового багатоборства

На базі однієї з військових частин Київського гарнізону в неділю, 29 липня, пройшли щорічні змагання із силового багатоборства «ІІІ відкритий меморіал Героїв АТО».

Про це повідомляє Укрінформ.

Учасниками змагань стали чотири команди: курсанти Академії СБУ, Військового інституту телекомунікацій та інформатизації та строковики з двох військових частин.

Підтримати спортивний дух бійців прийшов український силач, володар титулів «Найсильніша людина України» та «Найсильніша людина світу» Василь Вірастюк.

У результаті перемогу здобула команда 101-ї бригади, яка набрала найбільшу кількість балів із кожної вправи.

Переможців нагородили медалями та вручили їм у подарунок військові наплічники.