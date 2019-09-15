У Києві змагалися ветерани АТО (фото)
На столичному стадіоні «Піонер» відбулися паралімпійські «Ігри нескорених»
У суботу, 14 вересня, на столичному стадіоні «Піонер» відбулися паралімпійські змагання «Ігри нескорених».
У них брали участь ветерани АТО, бійці, які отримали поранення, захищаючи Україну від російської агресії.
Учасники змагалися в пауерліфтингу, легкій атлетиці, стрільбі з лука, веслуванні на тренажері та плаванні, інформує Znaj.ua. Бійці могли брати участь відразу в декількох дисциплінах.
Воїни АТО змагалися за можливість потрапити у 20-ку найкращих і стати частиною збірної.
Підтримати воїнів АТО приїхали вболівальники з різних куточків країни. Багато учасників приїхали на "Ігри нескорених" разом з сім'ями і друзями. Змагання також виконують функцію реабілітації для військових, які отримали поранення на Донбасі.