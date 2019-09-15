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    У Києві змагалися ветерани АТО (фото)

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    Учасники змагань "Ігри нескорених" - У Києві змагалися ветерани АТО (фото)
    Учасники змагань "Ігри нескорених"
    znaj.ua

    На столичному стадіоні «Піонер» відбулися паралімпійські «Ігри нескорених»

    У суботу, 14 вересня, на столичному стадіоні «Піонер» відбулися паралімпійські змагання «Ігри нескорених».

    У них брали участь ветерани АТО, бійці, які отримали поранення, захищаючи Україну від російської агресії.

    Учасники змагалися в пауерліфтингу, легкій атлетиці, стрільбі з лука, веслуванні на тренажері та плаванні, інформує Znaj.ua. Бійці могли брати участь відразу в декількох дисциплінах.

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    Воїни АТО змагалися за можливість потрапити у 20-ку найкращих і стати частиною збірної.

    Підтримати воїнів АТО приїхали вболівальники з різних куточків країни. Багато учасників приїхали на "Ігри нескорених" разом з сім'ями і друзями. Змагання також виконують функцію реабілітації для військових, які отримали поранення на Донбасі.

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    У Києві змагалися ветерани АТО (фото)
    У Києві змагалися ветерани АТО (фото)
    У Києві змагалися ветерани АТО (фото)
    У Києві змагалися ветерани АТО (фото)
    У Києві змагалися ветерани АТО (фото)
    У Києві змагалися ветерани АТО (фото)
    У Києві змагалися ветерани АТО (фото)
    У Києві змагалися ветерани АТО (фото)
    У Києві змагалися ветерани АТО (фото)
    У Києві змагалися ветерани АТО (фото)
    У Києві змагалися ветерани АТО (фото)

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