Тренер з боротьби зайнявся самоуправством і повіз на чемпіонат світу борця, який не пройшов відбору

Василь Шуптар (у червоному тріко) не очікував, що критерії відбору для тренерського штабу збірної є порожнім місцем UWW

Григорій Данько керується тими принципами, за якими призначали на посаду й його

Сьогодні, 14 вересня, в казахстанській столиці Нур-Султані стартував чемпіонат світу з трьох видів боротьби, на якому крім медалей розігруватимуться олімпійські ліцензії. Першими на килими вийшли представники греко-римського стилю. Як уже повідомляв «Главком», перших четверо українців виступили невдало.

Борці вільного стилю світову першість закриватимуть. Основні сподівання українців пов’язані з категоріями до 57 і 97 кг, де виступають два представники Київщини – бронзовий призер чемпіонату світу-2017 Андрій Яценко і срібний призер Олімпіади-2012 Валерій Андрійцев.

Крім того, міг себе проявити у вазі до 65 кг Василь Шуптар, який зараз представляє Житомир. Бронзовий призер чемпіонату світу-2015 і чемпіонату Європи-2019 право боротися на першості планети заслужив, перемігши на відбірному чемпіонаті України в Івано-Франківську. Та трапилося диво: в категорії до 65 кг Україну в Нур-Султані представлятиме призер ІІ Європейських ігор у Мінську Ґор Оґаннесян.

Прояснити ситуацію ми попрохали особистого тренера Шуптара Віктора Білокопитного.

«Головний тренер збірної Григорій Данько, ігноруючи чітко прописані критерії відбору, про які він не раз наголошував у своїх інтерв’ю, разом із тренерською радою вирішив відправити на чемпіонат світу Ґора Оґаннесяна, - каже пан Віктор. – Ми знали, що відбірним на світову першість буде чемпіонат України і до неї готувалися. В Івано-Франківську Василь не просто став чемпіоном, а непереконливо переміг Оґаннесяна в очній сутичці – 8:2.

Після того начальник Житомирського спортуправління розмовляв з Григорієм Даньком. Той підтвердив, що Василь вже відібрався і закликав подбати про фінансування, додаткову вітамінізацію. Те саме Григорій Іванович повторив у бесіді з президентом Житомирської обласної федерації боротьби.

Але те, що сталося потім, не піддається здоровому ґлузду. Шуптар мав травму і не хотів їхати на турнір Вацлава Ціолковського в Польщу. Проте Данько запевнив, що жодного значення ці змагання не матимуть, що це звичайний контрольний старт. Відборовшись у Польщі в першій сутичці, Василь збирався знятися через сильний біль у шиї. Та Данько влаштував скандал, пригрозив, що вижене Василя зі збірної. Шуптарові нічого не залишалося, як виходити на килим із травмою, хоча відповідна довідка від польського лікаря у нього й була. У такому стані Василь поступився Оґаннесяну 2:3. Надодачу треба врахувати той факт, що на польському турнірі дозволялося перевищення ваги на два кілограми. Оскільки Оґаннесян зганяє більше, це зіграло йому на руку, адже Шуптар у незмагальних умовах помітно легший.

Нічого страшного начебто не відбулося, та пізніше ми дізналися, що на основі цієї сутички тренерська рада й віддала перевагу Ґорові. Спроби начальника облспортуправління і керівника боротьби Житомирщини отримати від Данька пояснення завершилися невдачею. Григорій Іванович просто не відповідав на дзвінки, хоча міг вчинити по-чоловічому, порядніше, якось аргументувати своє рішення.

Хочу сказати, що ми у вільній боротьбі не звикли до такого самоуправства. Руслан Савлохов, який очолював збірну впродовж попередніх 14-ти років, чітко прописував, хто, за яких умов і куди поїде. Слова він дотримувався, вольових рішень не приймав. Тому те, що зараз робить Данько, не лізе ні в які ворота».

Нагадаємо, що призначення Григорія Данька на посаду головного тренера збірної України з вільної боротьби теж сповнене незрозумілих протиріч. Річ у тім, що комісія Міністерства молоді і спорту, в яку входили видатні спортсмени, тренери та знані функціонери, проголосувала після заслуховування програм за п’ятиразового чемпіона Європи Олександра Захарука. Однак тодішній керівник Мінмолодьспорту Ігор Жданов вольовим рішенням затвердив на посаді саме Данька, чим викликав цілий шквал невдоволення борцівської спільноти.

Іван Вербицький, «Главком»



