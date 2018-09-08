У Львові «Продексім» та «Енергія» визначать переможця Суперкубку України з футзалу. Анонс матчу



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Матч відбудеться сьогодні, 8 вересня

У суботу, 8 вересня, у Львові розпочнеться новий футзальний сезон.

Чемпіон Екстра-ліги «Продексім» протистоятиме володарю кубка України «Енергії», інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України.

У це міжсезоння обидва колективи зазнали змін у своїх складах. До стану херсонців перейшли колишні гравці «Урагану» Михайло Зварич, Ігор Корсун і Петро Шотурма. Знову виступатиме за «мельників» і Михайло Волянюк, який минулий сезон розпочинав у клубі з півдня України, але протягом чемпіонату перейшов до «Кардиналу-Рівне».

Не обійшлося і без легіонерів. Команду поповнив бразилець Клаудіньо, а також повернувся Роніньо, який після завершення попереднього чемпіонату покинув команду Карлоса Барбози.

Серед втрат «біло-синіх» – переїзд до Покровського тріо Бессалов - Свиридов - Калуков, які виступатимуть за «Титан».

Щодо «Енергії», то склад львів’ян залишили екс-капітан Андрій Федюк і воротар Володимир Кардаш, які гратимуть за «Ураган». У зворотному напрямку перейшов Мар’ян Пелех, який нещодавно захищав кольори студентської збірної України на чемпіонаті світу.

Минулого тижня обидва колективи змагалися за перемогу у міжнародному турнірі Lviv Open Cup, але так і не провели жодного матчу між собою.

У медальних зустрічах обох суперників спіткала невдача. Підопічні Валерія Легчанова у матчі за третє місце поступилися «Кардиналу», а «Продексім» у серії пенальті фінального поєдинку зазнав поразки від мінської «Сталіци».