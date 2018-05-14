У «Маріуполі» сподіваються, що УЄФА дозволить команді грати матчі Ліги Європи на рідній арені

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Фото з соціальних мереж

У клубі мають надію, що Маріуполь зможе побачити єврокубки

Віце-президент «Маріуполя» Андрій Санін сподівається на те, що клубу вдасться відстояти право проводити матчі кваліфікації Ліги Європи на рідному стадіоні імені В.С. Бойка.

Про це менеджер азовців написав на своїй сторінці у Facebook.

«Уточню пріоритети – ми будемо подавати як основний стадіон саме стадіон ім. В. С. Бойка у Маріуполі, і я сподіваюся, що всі кваліфікаційні ігри Ліги Європи пройдуть на березі Азовського моря», - зауважив він.

«Ну, а для місця проведення групових ігор будемо розглядати різні варіанти», - додав Санін.

Зазначимо, що гравці «Маріуполя» на голосуванні всередині команди вибрали «Дніпро-Арену» домашнім стадіоном на матчі Ліги Європи у наступному сезоні.

Нагадаємо, 13 травня «Маріуполь» гарантував потрапляння у Лігу Європи.