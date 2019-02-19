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    У матчах з Чорногорією і Словенією Україні не допоможуть два провідних гравці з Примери

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    Без Артема Пустового переграти суперників рівня Чорногорії і Словенії буде складно - У матчах з Чорногорією і Словенією Україні не допоможуть два провідних гравці з Примери
    Без Артема Пустового переграти суперників рівня Чорногорії і Словенії буде складно
    Сайт ФБУ

    Без того складне завдання команди Євгена Мурзіна ускладнюється ще більше

    Збірна України зазнала кадрових втрат перед заключними матчами кваліфікації на чемпіонат світу-2019.

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    Через травму спини не зможе зіграти центровий іспанського «Бреоґана» Володимир Герун. Також не зіграє за збірну Артем Пустовий, якого не відпустила «Барселона».

    Не зможе дебютувати і форвард «Черкаських Мавп» Іван Ткаченко, який отримав травму коліна під час матчу Суперліги проти «Одеси».

    Збірна України в двох матчах, що залишилися відбору на чемпіонат світу-2019 зіграє в Києві проти Чорногорії (22 лютого) і на виїзді проти Словенії (25 лютого).

     Читайте також: Команда Леброна перемогла в Матчі всіх зірок НБА

    Джерело: Федерація баскетболу України

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    Збірна України баскетбол Артем Пустовий Володимир Герун
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