У матчах з Чорногорією і Словенією Україні не допоможуть два провідних гравці з Примери



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Без Артема Пустового переграти суперників рівня Чорногорії і Словенії буде складно Сайт ФБУ

Без того складне завдання команди Євгена Мурзіна ускладнюється ще більше

Збірна України зазнала кадрових втрат перед заключними матчами кваліфікації на чемпіонат світу-2019.

Через травму спини не зможе зіграти центровий іспанського «Бреоґана» Володимир Герун. Також не зіграє за збірну Артем Пустовий, якого не відпустила «Барселона».

Не зможе дебютувати і форвард «Черкаських Мавп» Іван Ткаченко, який отримав травму коліна під час матчу Суперліги проти «Одеси».

Збірна України в двох матчах, що залишилися відбору на чемпіонат світу-2019 зіграє в Києві проти Чорногорії (22 лютого) і на виїзді проти Словенії (25 лютого).

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Джерело: Федерація баскетболу України