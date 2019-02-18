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    Команда Леброна перемогла в Матчі всіх зірок НБА

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    Команда Леброна перемогла в Матчі всіх зірок НБА
    Lakers Nation

    Кевін Дюрант - MVP

    У Шарлотт відбувся Матч всіх зірок НБА. Команда Леброна Джеймса взяла верх над командою Янніса Адетокунбо з рахунком 178:164. Обидва колективи по разу досягли позначки в 50 очок за чверть.

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    Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Янніс, який оформив дабл-дабл з 38 очок і 11 підбирань. Ще один дабл-дабл на рахунку Джоеля Ембіїда (10 балів і 12 підбирань). По 20 очок набрали Пол Джордж і Кріс Міддлтон, по 17 - Расселл Вестбрук і Стівен Каррі (4 з 17 із-за дуги).

    У складі переможців 31 бал на рахунку Кевіна Дюранта, 20 - у Клея Томпсона, по 19 - у Кавая Леонарда і Леброна Джеймса.

    На двох команди завдали 167 кидків з-за дуги (точних - 62).

    Зоряний уїк-енд в наступному році відбудеться в Чикаго.

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