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    У Mercedes відверто заявили, що бояться Гран Прі Монако

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    У Mercedes відверто заявили, що бояться Гран Прі Монако

    Один з лідерів Формули-1 не особливо сподівається на перемогу у даній гонці

    Керівник команди Mercedes Тото Вольфф визнав, що він сильно стурбований через перспективи на Гран Прі Монако, де його колектив мав проблеми минулого року.

    У 2017-му Валттері Боттас фінішував четвертим, а Льюїс Хемілтон – сьомим після старту на 14-й позиції через провал у другому сегменті кваліфікації.

    «Сильно стурбований», - сказав Вольфф у відповідь на запитання про те, які у нього думки перед стартом гонки.

    «Минулого року ми бачили, що деякі траси нам підходили, але інші – не дуже. Якими не були б причини. Складно переробити ДНК машини. У Монако, Угорщині та Сінгапурі ми невдало виступали минулого року», - додав він.

    «Повернення на цю трасу – великий виклик для нас. Ми маємо приручити «діву», хоча цього року це не зовсім так, вона краще поводиться на трасі. Це складна гонка. Ми допоки не дізналися, чому ж наш болід не може підкорити повороти Монако», - зауважив Вольфф.

    Хемілтон вважає, що Монако буде складним етапом для Mercedes, а Red Bull має бути особливо швидкою, зважаючи на результати третього сектору у Барселоні.

    Боттас погодився, що Red Bull може бути фаворитом у Князівстві.

    Джерело: ua.motorsport.com

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