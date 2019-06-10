У Москві група таджиків вбила 34-річного майстра спорту з боротьби



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Сєрґєй Чуєв став жертвою вуличних хуліганів Eurosport

Спортсмена побили і втопили в ставку

У ніч на 8 червня на Южнобутівській вулиці Москви загинув 34-річний майстер спорту з греко-римської боротьби Сєрґєй Чуєв.

Кілька людей, яким він зробив зауваження, коли вони приставали до вагітної жінки, побили спортсмена і втопили його в ставку. Порушено кримінальну справу, підозрювані затримані. За інформацією ЗМІ, до вбивства причетна група громадян Таджикистану.

За версією слідчих, спортсмен, котрий гуляв зі своєю дівчиною в парковій зоні, заступився за двох підлітків, які поскаржилися йому на людей, які заважають їм пройти. Очевидці розповіли, що причиною конфлікту було зауваження, яке Чуєв зробив молодим людям, коли вони приставали до вагітної жінки.

«У підсумку вони на нього напали, скинули в ставок. Дівчина кричала, вона його дістати не могла. Потім ми всім гуртом його вийняли, намагалися відкачати. Приїхала швидка, прибіг охоронець. Але було пізно», - розповів очевидець трагедії.