  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Слуга народу» Беленюк позував з одіозною російською пропагандисткою (фото)

    • Розсилка
    Жан Беленюк - «Слуга народу» Беленюк позував з одіозною російською пропагандисткою (фото)
    Жан Беленюк
    Фейсбук

    Український борець сфотографувався з Ольгою Скабєєвою на Олімпіаді-2016

    Названий десятим у виборчому списку партії «Слуга народу» український борець Жан Беленюк раніше неодноразово відзначався резонансними заявами та вчинкам.

    Зокрема під час Олімпіади-2016 у Ріо де Жанейро він спілкувався та фотографувався з одіозною російською пропагандисткою Ольгою Скабєєвою. На російському телебаченні вона відома як одна з головних ненависників України.

    belenyuk_rio

    Жана Беленюка назвали у виборчому списку партії «Слуга народу» на з’їзді політсили, який відбувся 9 червня в столичному Ботанічному саду імені Гришка.

    28-річний Жан Беленюк срібний призер Олімпійських ігор, повний призер чемпіонатів світу, триразовий чемпіон чемпіонатів Європи.

     Читайте також: Чемпіон світу та Європи Беленюк ввійшов у першу десятку списку «Слуги народу»
    Олімпійські ігри (Олімпіада) Жан Беленюк греко-римська боротьба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ