«Слуга народу» Беленюк позував з одіозною російською пропагандисткою (фото)



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Жан Беленюк Фейсбук

Український борець сфотографувався з Ольгою Скабєєвою на Олімпіаді-2016

Названий десятим у виборчому списку партії «Слуга народу» український борець Жан Беленюк раніше неодноразово відзначався резонансними заявами та вчинкам.

Зокрема під час Олімпіади-2016 у Ріо де Жанейро він спілкувався та фотографувався з одіозною російською пропагандисткою Ольгою Скабєєвою. На російському телебаченні вона відома як одна з головних ненависників України.

Жана Беленюка назвали у виборчому списку партії «Слуга народу» на з’їзді політсили, який відбувся 9 червня в столичному Ботанічному саду імені Гришка.

28-річний Жан Беленюк срібний призер Олімпійських ігор, повний призер чемпіонатів світу, триразовий чемпіон чемпіонатів Європи.