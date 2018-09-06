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    У Москві побили молоду російську фігуристку

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    Софія Поліщук. Фото РИА Новости - У Москві побили молоду російську фігуристку
    Софія Поліщук. Фото РИА Новости

    Софії Поліщук дісталося від ревнивого хлопця, з яким вона раніше тренувалася

    У Москві побили бронзову призерку юніорського Гран-прі з фігурного катання 17-річну Софію Поліщук.

    Про це повідомляється у Telegram-каналі Mash.

    Зазначається, що дівчина поверталася додому після тренування, і до неї підійшов старий знайомий – хлопець, з яким Софія раніше дружила та тренувалася.

    «Він відразу почав приставати до Софії та виривати у неї телефон. Там, мовляв, були фотографії хлопців, яких бути не повинно», - повідомляє джерело.

    «Фігуристка телефон не дала, і кілька разів отримала за це по обличчю. У якийсь момент у ревнивця взагалі зірвало дах, і він почав душити Софію. Дівчина абияк відбилася та пішла фіксувати травми у лікарню, а опісля – писати заяву у поліцію», - додається у повідомленні.

    Поліщук займається танцями на льоду. У сезоні 2017-2018 років фігуристка разом з партнером Олександром Вахновим стала бронзовою призеркою фіналу Гран-прі з фігурного катання серед юніорів.

    Росія фігурне катання бійка Гран-прі російські спортсмени
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