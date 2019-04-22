У Москві випала з вікна багатоповерхівки і на смерть розбилася 26-річна чемпіонка з боксу



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Чи з власної волі померла Крістіна Мяліна? Фото з соцмереж

Поліцейські з'ясовують, вбивство це чи самогубство

У Москві знайшли тіло чемпіонки Росії з тайського боксу Крістіни Мяліної.

26-річна дівчина перемагала в Кубку Росії, була чемпіонкою Москви і Московської області. Її виявили на козирку під'їзду на Кронштадтському бульварі - Крістіна померла від травм після падіння з великої висоти. Обставини справи з'ясовують слідчі.

Друзі прозвали Мяліну Люта. У дитинстві вона брала участь у всіх дворових та шкільних бійках, тому, зайнявшись тайським боксом, швидко досягла в ньому результатів. За півроку Мяліна стала чемпіонкою Москви і Московської області з тайського боксу. Нерідко суперниці відмовлялися виходити проти неї на ринг.

У недавньому інтерв'ю спортсменка зізналася, що мріє про здоров'я батьків, хоче завести собаку і прожити до 100 років.