У Москві випала з вікна багатоповерхівки і на смерть розбилася 26-річна чемпіонка з боксу
-
Розсилка
Поліцейські з'ясовують, вбивство це чи самогубство
У Москві знайшли тіло чемпіонки Росії з тайського боксу Крістіни Мяліної.
26-річна дівчина перемагала в Кубку Росії, була чемпіонкою Москви і Московської області. Її виявили на козирку під'їзду на Кронштадтському бульварі - Крістіна померла від травм після падіння з великої висоти. Обставини справи з'ясовують слідчі.
Друзі прозвали Мяліну Люта. У дитинстві вона брала участь у всіх дворових та шкільних бійках, тому, зайнявшись тайським боксом, швидко досягла в ньому результатів. За півроку Мяліна стала чемпіонкою Москви і Московської області з тайського боксу. Нерідко суперниці відмовлялися виходити проти неї на ринг.
У недавньому інтерв'ю спортсменка зізналася, що мріє про здоров'я батьків, хоче завести собаку і прожити до 100 років.
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/sport.html