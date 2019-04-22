Російський боєць MMA Ємельяненко зірвав поєдинок через безглузду травму (фото)



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Олександр Ємельяненко розбив обличчя під час їзди велосипедом

Скандально відомий російський боєць MMA Олександр Ємельяненко не візьме участі в наступних змаганнях 10 травня через курйозне пошкодження. Він розбив обличчя під час їзди велосипедом.

«Мій товариш з дисципліни «спортивний айронмен» організував двочасове тренування на велосипедах. Я витримав навантаження, ат через невміння добре їздити розбився. Запланований у Самарі бій перенесено», - написав спортсмен в Інстаграм.