Російський боєць MMA Ємельяненко зірвав поєдинок через безглузду травму (фото)
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Олександр Ємельяненко
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Олександр Ємельяненко розбив обличчя під час їзди велосипедом
Скандально відомий російський боєць MMA Олександр Ємельяненко не візьме участі в наступних змаганнях 10 травня через курйозне пошкодження. Він розбив обличчя під час їзди велосипедом.
«Мій товариш з дисципліни «спортивний айронмен» організував двочасове тренування на велосипедах. Я витримав навантаження, ат через невміння добре їздити розбився. Запланований у Самарі бій перенесено», - написав спортсмен в Інстаграм.
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