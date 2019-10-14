У Москві жіночу хокейну команду не пустили на літак



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Хокейна команда «Соболь» Байкал 24

Команда з Сибіру залишилася в аеропорту без грошей

Російську жіночу хокейну команду «Соболь» не пустили на літак у московському аеропорту Шереметьєво, коли та поверталася додому зі змагань.

У ніч на понеділок команда мала вилетіти до Іркутська, але її не пустили до літака.

«Ми надто довго проходили огляд, оскільки працювали лише дві стійки. Одразу пішли на літак, але прямо перед нами стрічку перекрили», - передає слова представника команди «Байкал 24».

Відтак команда без грошей залишилася в аеропорту.